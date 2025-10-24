Plenković otkrio koja je odluka EU-a o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini

Premijer Plenković je rekao da je tekst zaključaka o Ukrajini, koji su prihvatile sve članice osim Mađarske , 'nešto manje eksplicitan u odnosu na ranije nacrte, ali do ne znači da Komisija nije dobila nalog da nastavi raditi na tome i pripremi konkretni prijedlog za Europsko vijeće'.

Čelnici država članica složili su se da će raditi na rješavanju financijskih potreba Ukrajine u sljedeće dvije godine, ali nisu eksplicitno podržali korištenje ruske zamrznute imovine za reparacijski zajam te je to pitanje odgođeno za sljedeći samit u prosincu.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je na konferenciji za novinare da će 'Ukrajina imati financijska sredstva koja su joj potrebna za obranu od ruske agresije'. 'Potrebno je još poraditi na tehničkim, pravnim i financijskim aspektima europske podrške, a na ovo pitanje vratit ćemo se u prosincu na Europskom vijeću', rekao je Costa.

'Danas je Europsko vijeće poslalo važnu poruku: EU je predan rješavanju hitnih financijskih potreba Ukrajine u sljedeće dvije godine, uključujući podršku njezinim vojnim i obrambenim naporima', poručio je.

Imovina ruske središnje banke nalazi se u belgijskoj tvrtki Euroclear, stoga se belgijska vlada pribojava da bi na nju možda pao teret u slučaju pravnih problema sa zajmom za Ukrajinu na temelju tih sredstava. Za korištenje zamrznute ruske imovine za zajam Ukrajini trebat će naći tko će uvjeriti Belgiju da će sve zemlje članice EU-a solidarno snositi eventualnu odgovornost za otplatu duga ako do toga ikada dođe.