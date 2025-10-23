ICC: Nadležni smo za postupak protiv bivšeg filipinskog predsjednika Dutertea

Suci Međunarodnog kaznenog suda (ICC) potvrdili su da je ICC nadležan u postupku protiv bivšeg filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea i odlučili da se on može nastaviti, po odluci suda objavljenoj u četvrtak
Duterte, koji je bio na dužnosti od 2016. do 2022., uhićen je i odveden u Den Haag u ožujku ove godine na osnovi uhidbenog naloga koji ga povezuje s ubojstvima počinjenim u sklopu njegova rata protiv droga na Filipinima, u kojem su ubijene tisuće navodnih dilera droge i ovisnika.
Duterte i njegovi odvjetnici tvrde da je njegovo uhićenje nezakonito i pokušali su osporiti nadležnost suda na osnovi toga što je sud otvorio cjelovitu istragu o kaznenim djelima na Filipinima tek nakon što se zemlja povukla iz ICC-a 2019.
Po pravilima suda, povlačenje iz ICC-a ne odnosi se na slučajeve "koje sud već razmatra".
Po Duterteovoj obrani, tzv. preliminarne istrage tužiteljstva situacije na Filipinima, najavljene tek nekoliko tjedana prije nego je Manila rekla da će se povući iz suda, nisu bile dovoljne da bi se zaključilo da su navodna kaznena djela za koja se optužuje Dutertea već u razmatranju.
Suci se s time nisu složili i rekli su da je, čak i ako je službena istraga uz sudsko odobrenje počela tek 2021., preliminarna istraga tužiteljstva bila dovoljno relevantna da se može reći da je pitanje već u razmatranju.
Odluka od četvrtka ne daje odgovore na druge podneske obrane da se obustavi Duterteov slučaj na osnovi toga što on kao 80-godišnjak nije sposoban izdržati suđenje zbog navodnog kognitivnog pada.
Suci su odobrili panel medicinskih stručnjaka koji bi trebao pripremiti izvješće o njegovu zdravstvenom stanju do kraja ovog mjeseca.
Odluka o tome kako će se Duterteovo zdravlje odraziti na sudski postupak očekuje se sredinom studenoga.