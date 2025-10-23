ICC: Nadležni smo za postupak protiv bivšeg filipinskog predsjednika Dutertea

Duterte, koji je bio na dužnosti od 2016. do 2022., uhićen je i odveden u Den Haag u ožujku ove godine na osnovi uhidbenog naloga koji ga povezuje s ubojstvima počinjenim u sklopu njegova rata protiv droga na Filipinima, u kojem su ubijene tisuće navodnih dilera droge i ovisnika.

Duterte i njegovi odvjetnici tvrde da je njegovo uhićenje nezakonito i pokušali su osporiti nadležnost suda na osnovi toga što je sud otvorio cjelovitu istragu o kaznenim djelima na Filipinima tek nakon što se zemlja povukla iz ICC-a 2019.

Po pravilima suda, povlačenje iz ICC-a ne odnosi se na slučajeve "koje sud već razmatra".