Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'dr. Fran Mihaljević' otkrila je u kojem trenutku se može krenuti s ublažavanjem mjera. 'Vodimo razgovore o tome kako pristupiti svemu tome, u sinergiji su i politika i struka i mi dajemo inpute. Ono što smo govorili, u onom trenutku kad ćemo imati pad od 5 do 7 dana ići ćemo u postupno ublažavanje mjera', kazala je Markotić za N1

Upitana hoće li porasti trend umrlih, s obzirom na to da je u utorak bilo šestero preminulih, Markotić je kazala: 'To se ne prati na taj način. Prati se koliko ljudi je eventualno na respiratorima i kakvo je stane. S obzirom na ulazak u domove za starije, može biti povećan broj, ali to ne znači nužno da će biti više smrti. Ovo kod nas nije na razini velikih brojeva'.

Upitana ima li ona legitimitet s obzirom na to da nije članica stožera, Markotić je za N1 kazala kako se cijelo vrijeme traži mišljenje struke.