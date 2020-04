Nisam siguran da je pametno da se u ovo vrijeme ublažavaju mjere, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka u emisiji N1 televizije govoreći o borbi protiv pandemije koronavirusa

'Nisam bio na tržnicama nažalost. Naša je namjera bila da potpuno promijenimo izgled tržnica i da pružimo građanima priliku da nabave svježe hrvatske proizvode. Ako ljudi krše ono što smo propisalo i ako je nemoguće to održati, u tom slučaju će se razmotriti mogućnost da se tržnice zatvore. Mi se nadamo da nam se ta situacija neće obiti o glavu. Mi smatramo da su epidemiološke mjere postavljene na način da se ne može bolest prenijeti', komentirao je situaciju na tržnicama koje su jednim dijelom otvorene.

Na pitanje o produženju radnog vremena trgovina rekao je kako je to učinjeno zbog blagdana, no naglasio je kako smatra da nije vrijeme da se ublažavaju mjere koje se trenutno primijenjuju u borbi protiv pandemije.

'Nisam siguran da je pametno da se u ovo vrijeme ublažavaju mjere', rekao je Capak.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić gostovala je u Dnevniku HTV-a i tamo je naglasila kako vijest o broju oporavljenih nije za opuštanje.

'Imamo problem staračkih domova. To je očekivano, ali uspjeli smo se dugo održati bez tog prodora. Naravno da to nije dobro, ali nadamo se da ćemo dodatnim mjerama uspjeti i to ograničiti', rekla je Markotić, a zatim je komentirala situaciju u drugim državama.

'Bojim se da je SAD zakasnio s određenim mjerama. Italija je u teškom stanju. Njemačka ima jako dobro organizirano zdravstvo i visoku razinu discipline pa nije neočekivao da su na dobrom putu. Ublažavanje mjera u Austriji je rizična mjera, ali vidjet ćemo što će to donijeti', izjavila je Markotić.

Najbitnijim smatra da se u Hrvatskoj smanji širenje zaraze u domovima za starije.

'Od Splita prema Dubrovniku situacija nije stabilna, ali vjerujem da će se to zajedničkim snagama epidemioloških službi, infektologa i građana uspjeti svladati. Zemlje koje su na vrijeme uvele mjere koje smo i mi uveli, gdje je stanovništvo bilo visoko disciplinirano, sada ne smiju popustiti, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti i dodala: 'Pitanje je hoćemo li završiti školsku godinu na vrijeme ili ćemo ići na popravni. Ne bi se smjeli još jedno vrijeme opuštati i trebali bi se nastaviti držati mjera.'

Dodala je i kako se svaki dan raspravlja o popuštanju mjera, ali da će do toga doći postepeno kao što se postepeno išlo i u stezanje mjera.

'To je test za sve nas koji osmišljavamo mjere, kao i za građanstvo koje se s tim mora nositi. Vjerujem da ćemo i u popuštanju mjera naći pravu ravnotežu i ne urušiti sustav', rekla je Markotić.

Iako nas čeka još istraživanja, Markotić je rekla kako je jasno da u ugrožene skupine kad je riječ o zaraznim bolestima, psadaju ljudi koji imaju rizična ponašanja kao što su pušenje, prekomjerno unošenje hrane i ekstremne aktivnosti, jer da kod je kod takvih osoba imunološki sustav djelomično oštećen.

'Ako pušite, imunološki sustav u plućima nije dovoljno zdrav da bi se mogao boriti s virusom', zaključila je Markotić.