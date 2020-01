'Mali poglavice' u ratu zbog mitske bolnice u Blatu, dr. Bahtijarević im poručuje: 'Ne morate se brinuti za svoje stražnjice. Brinite se za djecu!'

Ono što su mnogi znali sinoć je postalo jasno. U emisiji Otvoreno u kojoj se raspravljalo o smjeni ravnatelja bolnice Srebrnjak Bore Nogala došlo se do mitskog projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice koji djelomice stoji iza Nogalove smjene. Ako izgradimo nacionalnu dječju bolnicu za koju je zapeo aktualni ministar Milan Kujundžić, ne možemo imati još nekoliko bolnica, 'svaku na svom bregu', kako je karikirao Kujundžić. A Nogalo je pak na 'svom bregu' uz Srebrnjak planirao izgraditi veliki znanstveni centar. U igri oko liječenja najmlađih pacijenata puno je lobija, a o njima je za tportal progovorio predsjednik Hrvatskog društva za dječju kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora Zoran Bahtijarević

U to je doba u Zagrebu bilo 600-tinjak pedijatrijskih kreveta. 'Kad sam zadnje brojao 2017., Zagreb je skrbio za 3,6 milijuna, imamo 37, 38 tisuća poroda, a imamo gotovo 850 pedijatrijskih kreveta', kaže nam Bahtijarević.

Poručuje da treba biti realan, a to znači sagledati sve parametre. Iznosi pritom zanimljivu statistiku. Hrvatska, kaže, ima manje od četiri milijuna stanovnika i ima 37, 38 tisuća poroda. Godine 1990. Zagreb je skrbio za desetak milijuna stanovnika, a Hrvatska je imala 55 tisuća poroda.

'Naravno da nikome nije u interesu da ode tamo, nikome nije u osobnom interesu. Svi bi htjeli sačuvati svoje male vilajete', kaže. Podsjeća na to da jedan od uzroka može biti da je prema sadašnjem zakonu za status kliničkog bolničkog centra nužno imati pedijatriju i dječju kirurgiju.

Na pitanj e koji su to lobiji koje spominje , poručuje da je odgovor na to pitanje jednostavan.

Potvrdio je to za tportal u travnju 2019. Josip Galić iz tvrtke Radionica statike , koja je bila u zajednici ponuditelja za izradu 'Elaborata ispitivanja postojećeg stanja konstrukcije Sveučilišne bolnice u Blatu', što ga je naručio Grad Zagreb.

'I to se da riješiti. Dok se gradi bolnica, Vlada može promijeniti zakon. Ako je to tako teško, naprave se ugovori o suradnji, kao što Klaićeva ima s Vinogradskom i zahvaljujući tome Vinogradska ima status kliničkog bolničkog centra. Najpoštenije je za djecu imati jedno mjesto gdje će se koncentrirati sva njega za djecu Zagreba i Hrvatske. Mjesto nulte kategorije, kao što je Rebro nulte kategorije za cijelu Hrvatske', smatra.

'Na stranu staviti interese Rebra, Srebrnjaka, Klaićeve...'

Tvrdi da za izgradnju treba deset godina, i to od ozbiljnoga početka. 'Prije nego što se sagradi dječja bolnica treba napraviti pošten medicinski program. Pošten prema potrebama i prema djeci. Kad se to napravi, to je projektni zadatak za arhitekte. Nisam siguran da imamo pošten medicinski program, a pod pošten mislim da se na stranu stave interesi Rebra, Srebrnjaka, Klaićeve, Vinogradske. Ne znamo što radimo, za koliko djece, tko se seli, tko ne seli. Stručno vijeće jedne male gradske bolnice odlučilo je da se neće seliti. Molim?! Tko pita hoćete li se seliti. Vi ste državni i gradski zaposlenici, a interes djece treba biti iznad svih drugih interesa', ističe Bahtijarević.