'Jedna država, jedna nacija mora imati veliku Sveučilišnu bolnicu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku'

Mjesec dana nakon smjene ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak - nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva pokazuje da nisu utvrđene nezakonitosti u radu bolnice, pa tako ni navodno nadriliječništvo i nezakonito zapošljavanje, što su bili razlozi za njegovu smjenu. Hoće li dr. Nogalo biti vraćen? Što se, zapravo, skriva iza njegove smjene?

U Otvorenom gostovale su sve strane ovog slučaja koji je uzbunio javnost. Gosti su Milan Kujundžić, ministar zdravstva, doc. dr. sc Boro Nogalo, smijenjeni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, prof. dr. sc Ana Stavljenić - Rukavina, predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak, izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, zamjenica ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, Lucian Vukelić, dr.med. spec., ravnatelj HZZO-a.

Ministar zdravstva, Milan Kujundžić kaže kako je razgovarao nekoliko puta s dr. Nogalom na tu temu.

- Bezbroj puta smo razgovarali u Saboru i na Vladi, to je zapravo promašeni projekt. U maloj bolnici koja je do jučer bila specijalizirana. U njoj da niče translacijski centar, mora imati fundamente u znanosti, klinici i medicini. Dječja pulmologija čini 5 posto pedijatrije. Učinio sam sve da se to napravi u Blatu, da taj centar za translacijsku medicinu bude u sklopu nove pedijatrije, gdje će biti na okupu ljudi koji imaju znanje u klinici. Jedna država, jedna nacija mora imati jednu veliku Sveučilišnu bolnicu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, objašnjava Kujundžić.