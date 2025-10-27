Bude se drevni organizmi koji spavaju ispod Arktika već 40.000 godina: Znanstvenici su zabrinuti

Zvuči kao scenarij iz horora 'Stvor' (The Thing) Johna Carpentera iz 1982. godine, ali ovoga puta riječ je o stvarnoj znanstvenoj priči. Dok Carpenterovo čudovište mijenja oblike i uništava antarktičku postaju, znanstvenici danas kopaju po smrznutom tlu Arktika u potrazi za stvarnim, ali ne manje zastrašujućim 'uspavanim čudovištima'.

Jer ako se ti mikrobi, zarobljeni u ledu desecima tisuća godina, probude zbog sve toplijih arktičkih ljeta, mogli bi ispustiti plinove koji će pogoršati klimatske promjene. Upravo to pokazuje nova studija objavljena u časopisu JGR Biogeosciences, a prenosi je portal Popular Mechanics.

Ispod Aljaske je svijet koji miriše na prošlost

Glavni autor istraživanja, Tristan Caro sa Sveučilišta Colorado Boulder, sa svojim je timom otišao u Istraživački centar za tunele permafrosta u središnjoj Aljasci. Ondje se, duboko ispod površine, tunel proteže više od 100 metara u vječni led, a iz njegovih zidova još vire kosti drevnih mamuta i bizona.

'Prvo što primijetite kada uđete je da jako loše miriše. Miriše kao pljesnivi podrum koji je predugo ostavljen u takvom stanju', rekao je Caro, danas postdoktorski istraživač na Kalifornijskom tehnološkom institutu. 'Za mikrobiologa je to vrlo uzbudljivo jer su zanimljivi mirisi često mikrobni.'

Znanstvenici su tragali za mikrobima starima do 40 tisuća godina, otprilike iz razdoblja u kojem su s lica Zemlje nestali posljednji hominidi, rođaci današnjeg čovjeka. Prikupljene uzorke pomno su proučili: dodali su im tešku vodu (deuterij) da bi mogli pratiti kako ti mikrobi apsorbiraju tekućinu, a zatim su podigli temperaturu na 10 Celzijevih stupnjeva.

'Željeli smo simulirati što se događa tijekom aljaškog ljeta u budućim klimatskim uvjetima, kada toplina prodire dublje u permafrost', pojasnio je Caro.