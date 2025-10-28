Nekoliko tisuća ljudi na prosvjedu u Novom Mestu, ipak došlo do ružnog incidenta

Danas su sve oči bile uprte u Novo mesto. Tamo je u 17 sati započela sjednica općinskog vijeća, na kojoj je slovenski premijer Robert Golob predstavio i neke konkretne mjere. Istovremeno, na glavnom trgu održan je prosvjed koji je okupio oko 10 tisuća građana

Oko 17 sati započeo i prosvjedni skup na Glavnom trgu, a koji je okupio tisuće ljudi, jer su uz građane tu i mnogi drugi stanovnici Slovenije. Procjene su da je na Glavnom trgu u Novom Mestu bilo oko 10 tisuća građana. Već na početku održana je minuta šutnje za preminulog Aleša Šutara, nakon čega su se i na prosvjedu uključili u prijenos sjednice Gradskog vijeća. Dok su gledali početak sjednice gomila je vikala: 'Aco, Aco!'

'Da se o ovome ranije razmišljalo, ovo se ne bi dogodilo. Prije svega, država je zakazala. Očekujemo promjene nabolje, da to ne bude 14 dana u novinama i na televiziji, a onda će opet sve biti isto. Gdje početi? Trebamo pitati te 'glupane' gore. S obzirom na situaciju, ništa se neće promijeniti preko noći, ali moramo pristupiti stvari s malo više ozbiljnosti', rekao je Stane Bajuk iz Bele Kranja , koji je na skup u Novom Mestu došao iz solidarnosti sa svima.

Prosvjed u Novom Mestu Izvor: Pixsell / Autor: Borut Živulović/F.A. Bobo /Pixsell

Govore gradonačelnika jugoistočne Slovenije na sjednici gradskog vijeća ispred zgrade gradske vijećnice na Glavnom trgu sudionici skupa pozdravili su gromoglasnim pljeskom, zvižducima i zvukom navijačkih truba. Lošije se proveo slovenski premijer Robert Golob, čiji su govor prosvjednici popratili negodovanjem i zvižducima. Golob je u svom je obraćanju rekao da čuje ljutnju stanovnika Novog Mesta, jer su se s Glavnog trga čuli glasni zvižduci. 'Čak i više od ljutnje osjećam strah. Strah od nevidljive, tihe gomile u Dolenjskoj i Posavju... a prije svega, danas sam ovdje jer osjećam bol', rekao je premijer, koji je na sjednici predstavio i Šutarov zakon. Obraćanje gradonačelnika : Sve više ljudi se boji Izvanredna sjednica započela je obraćanjem gradonačelnika Gregora Macedonija, koji je nosio majicu sa sloganom #vsismolahkoAco. 'Aco je bio žrtva bezobzirnog nasilja i sistematskog nekažnjavanja', rekao je gradonačelnik. Svi okupljeni na trgu u Novom Mestu ne žele da se ovo dogodi bilo kome drugom, a također ne žele da sistematsko zanemarivanje od strane države nastavi tjerati romsku djecu u nepismenost, nezaposlenost i kriminal. "Dosta je bilo", naglasio je Macedoni. 'Dosta je što se žrtve više boje da budu žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja', dodao je. Tijekom prosvjednog skupa, općina Novo Mesto također se oglasila na Facebooku kako bi zahvalila svima "koji sudjelovanjem na prosvjednom skupu podržavaju napore lokalnih zajednica. Zajedno ćemo državi poslati poruku: Dosta je bilo!"

Ipak zabilježen incident Iako prosvjed većinom protiče mirno, na skupu su se ipak pojavile ekstremističke poruke kada je skupina mladića na Novom trgu, nekoliko stotina metara od glavnog trga gdje se održavao prosvjed, uzvikivala parole poput: “Cigo, cigo na verigo (vješala)!”, “Svi stranci van!”, “Ubij, ubij Cigana!”, te nosila transparent s natpisom “Stop ciganskom nasilju nad Slovencima!”, prenosi Jutarnji list.

Uz povike su zapalili baklje i skandirali nekoliko minuta. Neki su od njih imali navučene fantomke, a nakon tog “performansa” uputili su se prema glavnom trgu, gdje je prosvjed još uvijek trajao, iako je dio prosvjednika već napuštao trg.

Incident na prosvjedu u Novom Mestu Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Još jedan manji incident izbio je krajem skupa kada su se građani već počeli razilaziti. Mala skupina ljudi gurala se na rubu trga, te je intervenirala policija. Na skupu nije bilo većih prekršaja. Muškarac koji je zapalio baklju navodno je izazvao 'žestoku raspravu' na skupu. Policija ga je navodno uhvatila za ruke, a prisutni su se uznemirili, rekao je očevidac za N1. Policija je na kraju pustila muškarca, kojeg se nadaju identificirati na temelju video snimke.

'Vlada nije učinila dovoljno da riješi romski problem' Smrt Aleša Šutara, kojeg je brutalno napao 21-godišnji pripadnik romske zajednice, potresla je cijelu zemlju. Iris Gliha, jedna od volonterki na štandovima koji prikupljaju donacije za obitelj preminulog, izjavila je za N1 da je doprinos za majice i kape sa sloganom #vsismolahkoAco dobrovoljan te da je odaziv građana dosad vrlo dobar. Objasnila je da su akciju osmislili prijatelji preminulog, koji su zajedno tražili načine kako ju organizirati i tako pomoći njegovoj obitelji. Ona je, kao i mnogi prolaznici, upozorila da vlada dosad nije učinila dovoljno kako bi riješila pitanje Roma. „Čak i ako vlada sada nešto poduzme, nitko se više neće osjećati sigurno“, dodala je.

Prosvjed u Novom Mestu Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB







+4 Prosvjed u Novom Mestu Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB