Što se krije iza smjene Bore Nogala? U igri se spominju lobiji, nekretnine, ali i njegov megalomanski projekt koji neki nazivaju novim Obrovcem

Godinama se Boro Nogalo, friško smijenjeni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, borio za mega investiciju od 60 milijuna eura za izgradnju centra za translacijsku medicinu tik do postojeće bolnice na elitnom zagrebačkom brijegu. Dok ovaj, u javnosti i među svojim bolničkim kolegama omiljeni ravnatelj pred kamerama briše suze i poručuje da mu se to dogodilo jer nikome nije 'lizao dupe', pitanje je koja je pozadina smjene. Je li netko bacio oko na vrijedne nekretnine bolnice i projekt koji tek treba početi realizirati ili je Nogalo doista napravio kardinalne greške pri zapošljavanju specijalista?

Gradski kontrolni ured tvrdi da jest i da je od 2014. realizirao sporna zapošljavanja specijalista u bolnici, npr. tražio je suglasnost za zapošljavanje pedijatra, a zaposlio dječjeg kirurga. No on sam tvrdi da iza svega stoje interesni lobiji, a spominje i političku diktaturu. Pritom ne spominje na koga misli, no prevladavajući je dojam da je Srebrnjak s predstojećim ulaganjima teškim 60 milijuna eura, a osiguranim iz europskih fondova, zapeo za oko nekome tko se želi okoristiti tom investicijom.

Srebrnjak je jedna od rijetkih zagrebačkih bolnica kojoj je vlasnik Grad Zagreb, a ne država. Nogalo se pak nikada nije spominjao kao ičiji politički igrač, što je pak rijetkost u zdravstvenom sustavu. Dobro je ranije surađivao s gradonačelnikom Bandićem, no ravnateljske fotelje došla mu je Ana Stavljenić Rukavina, šefica Upravnog vijeća bolnice, upravo potpredsjednica Bandićeve stranke.

Što je translacijska medicina? Translacijska medicina bazira se na sveobuhvatnom pristupu koji uključuje klinička istraživanja i implementaciju novih otkrića u kliničku praksu. Cilj ovog pristupa je personalizirana medicina, stvaranje sveobuhvatne slike stanja i najbolje medicinske pomoći svakom pacijentu. Translacijska medicina najčešće se definira kao istraživanje koje dvosmjerno povezuje laboratorij i bolesnički krevet.

Ona pak tvrdi da Upravno vijeće nije moglo ništa, nego tražiti razrješenje ravnatelja nakon što su dobili nalaz Kontrolnog ureda o spornom zapošljavanju.

Ostojić: Srebrnjak odskače po svim parametrima, to je sjajno vođena bolnica Nogalova smjena naći će se na tapetu Odbora za zdravstvo zagrebačke Skupštine, potvrdio nam je to SDP-ov Rajko Ostojić, predsjednik Odbora. On o Nogalu ima samo riječi hvale. 'Ono što mogu reći je da smo mi u Odboru imali redovite godišnje sastanke s ravnateljima domova zdravlja i bolnica u vlasništvu Grada Zagreba. I da je bolnica koja apsolutno odskače po svim parametrima, po kvaliteti liječenja, ishodima liječenja, ulaganju u ljude i po financijskim pokazateljima - Srebrnjak. Dakle to je bolnica koja je sjajna, koja je sjajno vođena. To je jedina bolnica u Hrvatskoj koja ima tri referentna centra', nabraja Ostojić.

I on smatra da se iza njegove smjene 'nešto valja', da je smjena politička i prstom upire u Milana Bandića. 'Očito je smjena politička jer to ne bi napravili bez dozvole gradonačelnika. Stavljenić Rukavina je potpredsjednica njegove stranke. Sazvat ćemo sjednicu Odbora za zdravstvo i zatražiti obrazloženje smjene. Možemo možda to pitanje staviti i na sjednicu Skupštine', kaže. Na pitanje bi li se u svakoj bolnici, da se ide nabijati mak na konac, našle neke administrativne nepravilnosti, odgovara: 'Naravno, u to nema dvojbe. Ali ovi su argumenti minorni u odnosu prema drugim bolnicama. To je očito odmazda', zaključuje. Druga strana medalje: On je izvrstan menadžer koji je napravio balon od sapunice Naš drugi sugovornik, liječnik koji dobro poznaje tu tematiku, a koji je želio ostati anoniman, govori o drugoj strani medalje. 'On je izvrstan menadžer koji je napravio balon od sapunice. Na Srebrnjaku specijalist medicine rada i sporta potpisuje pedijatrijske nalaze', otkriva nam. Te informacije idu u prilog nalazu gradskog Ureda za kontrolu. Prema njemu, Nogalo s Centrom kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak, koji će financirati Europska unija i država u omjeru 85:15, stvara Potemkinovo selo, novi Obrovac, u kojem je 70-ih godina prošlog stoljeća sagrađena megalomanska tvornica glinice koja je postala simbol gospodarskog promašaja jugoslavenskog gospodarstva.

Te dosta teške riječi za jednu od najvećih investicija u zdravstvu naš sugovornik opravdava činjenicom da je svrha projekta na Srebrnjaku trebala biti 50 posto istraživačko-znanstvena, a 50 posto imati medicinski sadržaj. No ispostavilo se da je oko 85 posto otpalo na medicinski sadržaj - planirano je šest operacijskih sala te bolnički ležajevi i slično. 'Što će mu šest operacijskih sala ako je to projekt translacijske medicine? To je znanstvena grana. A on se zapravo želi baviti kardiokirurgijom', kaže. Tvrdi da Hrvatska već sada ima prevelik broj pedijatrijskih ležajeva te da se u uz smanjenje broja poroda automatski bilježi manji broj djece rođene sa srčanim malformacijama, a koja već sada mogu dobiti medicinsku skrb u postojećim bolnicama. Smatra da Nogalo tim centrom želi doći spomenik sam sebi te da je očito došlo do 'plemenskog sukoba' jer se 'malo izmaknuo'. Nakić: Projekt je trebalo svesti u racionalne mjere Bivši ministar zdravstva u vladi Tihomira Oreškovića Dario Nakić u svom je mandatu usporio napredovanje Nogalova projekta jer je tražio nadopunu dokumentacije te je Ministarstvo zdravstva odbilo dati zeleno svjetlo za Centar kompetencije za translacijsku medicinu. 'Trošak države za taj projekt je 15 posto, ali morali bismo zaposliti ljude te je bilo važno znati koju ćemo korist imati od toga. S tadašnjim ministrom regionalnog razvoja Tomislavom Tolušićem tražili smo način na koji će taj projekt najbolje biti u službi zdravstva i isplativ. Imali su jednog kirurga, a traženo je šest operacijskih sala. Rekli smo da se to mora remodelirati', prisjeća se Nakić za tportal.