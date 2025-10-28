Netanyahu naredio snažne napade: Izraelski avioni žestoko udarili na Gazu

Izraelski avioni pokrenulu su u utorak udare na grad Gazu nakon što je premijer Benjamin Netanyahu optužio militantni pokret Hamas za kršenje primirja u palestinskoj enklavi i naredio vojsci da izvede 'snažne napade'

Cilj je bilo područje oko bolnice Šifa, najveće na sjeveru Gaze, rekli su očevici i Hamasovi mediji ne navodeći ima li žrtava. Izraelska vojska zasad nije komentirala napade koji se događaju uslijed krhkog trotjednog primirja. Primirje postignuto uz posredovanje SAD-a stupilo je na snagu 10. listopada i zaustavilo je dvogodišnji rat izazvan brutalnim napadom Hamasa na izrael 7. listopada 2023.

Obje strane su se otada međusobno optuživale za kršenje primirja. Ranije u utorak Netanyahu je optužio Hamas da krši sporazum tako što u lijesu koji je u ponedjeljak Hamas predao izraelskoj strani nije bilo tijela nijednog od izraelskih talaca koje je ta skupina prema trebala predati. Forenzički nalazi su pokazali da posmrtni ostaci pripadaju Ofiru Tzarfatiju čije su tijelo izraelske snage pronašle krajem 2023., a ne nekom od 13 mrtvih taolaca koji se nalaze u Gazi, objavio je Netanyahuov ured i optužio Hamas da ne poštuje dogovor o predaji tijela preostalih mrtvih talaca.

