Mađarski parlament promjenom ustava onemogućio Orbanov povratak

Premijer Peter Magyar svrgnuo je Orbana na izborima u travnju nakon 16 godina vladavine, osvojivši dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donio Orbanov Fidesz, uključujući i ustav.

Amandman kaže da svi koji su prethodno obnašali dužnost premijera najmanje osam godina ne mogu biti izabrani za premijera. To se odnosi na premijerske mandate nakon 2. svibnja 1990.