Mađarski oporbenjak objavio fotke: Ovako se Orban odmara na Braču

Mađarski premijer Viktor Orban već godinama ljetuje na Braču, a danas je iskoristio vrijeme kako bi se susreo i s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Orbanovo ljetovanje nije prošlo nezapaženo ni u mađarskoj javnosti
Mađarski oporbenjak i najveći politički protivnik aktualnog mađarskog premijera Peter Magyar objavio je niz fotografija koje prikazuju Viktora Orbana na ljetovanju u Hrvatskoj. Poručio je kako Orban, u trenucima kada se Mađarska nalazi u ozbiljnim problemima, ipak mnogo više preferira jahte.
'Princeza propagande mržnje milijardera, bivša supruga Árpada Habonyja, Fanni Kaminsky, i ruski general s bijelom zastavom, Balázs Orbán, također su bili s njim. Doktri milijuna naših sunarodnjaka živi ispod egzistencijalnog minimuma, dok stotine tisuća djece nemaju pristup zdravoj hrani, vlasnik vlastelinskog imanja Hatvanpuszta trenutno obilazi slikovite jadranske otoke nakon dvotjednog luksuznog putovanja u Indiju', napisao je Magyar.
Orbana je prozvao za licemjerje.
'Mađarski premijer je već danas na jahti i ispire kamenice francuskim šampanjcem. Licemjerje, laži. Luksuzni mafijaški šef disfunkcionalne zemlje', poručio je.
Također, naveo je kako Orban ljetuje na Braču te objavio fotografiju jahte mađarskog poduzetnika.
'Odmor Viktora Orbana, koji uživa u luksuzu u ratnoj opasnosti, sve je zanimljiviji. Slike na kojima jutros izlazi na vodu snimljene su na otoku Braču. A koja je luksuzna jahta bila parkirana gotovo točno uz brod kapetana broda Felcsút? Nije li to višemilijardna luksuzna jahta Lászlóa Szíjja Lady Mrd? Da, jest. Jesu li se već prebacili na kraljevski brod na otvorenom moru, na kojem se odmarao i Péter Szijjártó?', napisao je Magyar.