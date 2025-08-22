Mađarski oporbenjak objavio fotke: Ovako se Orban odmara na Braču

Mađarski oporbenjak i najveći politički protivnik aktualnog mađarskog premijera Peter Magyar objavio je niz fotografija koje prikazuju Viktora Orbana na ljetovanju u Hrvatskoj. Poručio je kako Orban, u trenucima kada se Mađarska nalazi u ozbiljnim problemima, ipak mnogo više preferira jahte.

'Princeza propagande mržnje milijardera, bivša supruga Árpada Habonyja, Fanni Kaminsky, i ruski general s bijelom zastavom, Balázs Orbán, također su bili s njim. Doktri milijuna naših sunarodnjaka živi ispod egzistencijalnog minimuma, dok stotine tisuća djece nemaju pristup zdravoj hrani, vlasnik vlastelinskog imanja Hatvanpuszta trenutno obilazi slikovite jadranske otoke nakon dvotjednog luksuznog putovanja u Indiju', napisao je Magyar.