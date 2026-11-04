Mađarska otvara dosjee doušnika tajne policije: Je li i Orban bio suradnik?

Mađarska bi u srijedu trebala objaviti dosjee tajne policije iz komunističkog razdoblja, otkrivajući identitete desetaka tisuća bivših doušnika, čime se ta srednjoeuropska zemlja nakon nekoliko desetljeća suočava sa svojom represivnom prošlošću.

Od demokratske tranzicije 1990. godine, pokušaji potpunog otvaranja arhiva iz komunističkog doba više su puta zapinjali, pri čemu su kritičari za to okrivljavali nespremnost više vlada – koje su se bojale da bi time mogle kompromitirati javne osobe iz cijelog političkog spektra. Premijer Péter Magyar, politički novajlija koji je na izborima u travnju svrgnuo dugogodišnjeg nacionalističkog premijera Viktora Orbána obećavši "promjenu režima”, u rujnu je predvodio napore za donošenje zakona kojim se javnosti po prvi put omogućuje neograničen pristup tim dokumentima. Uoči glasanja, Orbán je odbacio ponovno aktualizirane tvrdnje da je bio doušnik, objavivši na Facebooku dokumente koji pokazuju neuspjeli pokušaj da ga se angažira u službu tijekom služenja vojnog roka 1980-ih godina.

Digitalizirana baza Digitalizirana baza podataka, u kojoj će se moći pretraživati ​​imena i zapisi o procijenjenih 50.000 do 60.000 bivših doušnika, bit će dostupna na posebnoj internetskoj stranici od srijede ujutro. "Bolje ikad nego nikad. Dobivamo pristup znatno većoj količini informacija nego prije, o tome koga su vlasti angažirale i kako je tada funkcionirao sigurnosni aparat”, izjavio je za AFP povjesničar László Eörsi iz Zaklade Institut 1956. Druga skupina dokumenata, koja sadrži detaljnije podatke o oko 9000 doušnika, bit će objavljena u veljači. Neki osobni podaci, kao što su pojedinosti o seksualnoj orijentaciji pojedinaca, bit će zatamnjeni.

Određena histerija Mađarska je od 1949. do 1989. godine bila pod jednopartijskom komunističkom vlašću koja je gušila neslaganje s režimom. Baš kao u Istočnoj Njemačkoj i drugim dijelovima Istočnog bloka pod sovjetskim utjecajem tijekom Hladnog rata, vlasti su koristile razgranatu mrežu doušnika kako bi nadzirale raspoloženje u javnosti. Pojedinci su često vrbovani pod prisilom, a zadatak im je bio izvještavati o kolegama, prijateljima, pa čak i članovima obitelji, tražeći znakove nelojalnosti prema režimu. Prema procjenama iz arhiva državne sigurnosti, tajna policija tijekom ta je četiri desetljeća angažirala ukupno 150.000 doušnika, no sačuvani su zapisi za samo trećinu njih. Vjeruje se da su mnogi dosjei uništeni tijekom protusovjetskog ustanka 1956. godine ili sakriveni tijekom višemjesečne mirne tranzicije prema demokraciji. Rasprave o otvaranju arhiva prate mađarsku politiku još od pada komunizma.