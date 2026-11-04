Poljski šef diplomacije dočekao Muska na volej: 'Politika je teža nego što si mislio'

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski iskoristio je rezultate američkih međuizbora kako bi se na platformi X ponovno osvrnuo na sukob s milijarderom Elonom Muskom. Podijelio je snimku zaslona njihove prepiske od prošle godine, kad je komentirao 'pucanje' prijateljstva između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Muska. Tada je napisao: 'Vidiš, ljudino, politika je teža nego što si mislio'.

Sukob Sikorskog i Muska počeo je u ožujku prošle godine, kada su raspravljali o financiranju satelitskog sustava Starlink u Ukrajini. Musk je tvrdio da je Starlink ključan za ukrajinsku vojsku, a Sikorski ga je podsjetio da Poljska plaća dio troškova usluge te upozorio da bi mogla potražiti druge dobavljače ako se pokaže nepouzdanom.

U raspravu se uključio i američki državni tajnik Marco Rubio, a Musk je poljskom ministru poručio: 'Budi tiho, mali čovječe. Plaćaš tek sićušan dio troškova'.

Sikorski je sada ponovno istaknuo njihovu prepisku nakon izbornog neuspjeha republikanaca, čije je kandidate Musk financijski podupirao. Naime, Musk je za republikanske kampanje na ovim međuizborima izdvojio oko 500 milijuna dolara, no takva ulaganja nisu spriječila gubitke stranke na izborima.

'Zaista vam kažem, prije nego što pijetao zapjeva, tri puta će ga se odreći, komentirao je Sikorski, što je parafraziranje Isusovih riječi iz Biblije, koje jerekao apostolu Petru.

