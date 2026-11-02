Najcrnji dan za rusku vojsku od početka invazije? Ukrajinci objavili šokantne brojke

Prema ukrajinskim podacima, tijekom jednog dana iz stroja je izbačeno 2500 ruskih vojnika , što je najveći dnevni broj od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. To znači da su ruske snage u prosjeku gubile više od 100 pripadnika svakog sata, odnosno jednog vojnika otprilike svakih 35 sekundi.

Ruska vojska u nedjelju, 1. studenoga, pretrpjela je rekordne dnevne gubitke, objavio je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga, a prenosi ukrajinska novinska agencija UNN.

Srušen prethodni rekord

Dosadašnji rekord, prema podacima ukrajinske vojske, zabilježen je 21. listopada ove godine, kada su ruski gubici iznosili 2250 vojnika. Prije toga najveći dnevni broj zabilježen je 19. prosinca 2024. godine, kada je Rusija, prema istom izvoru, izgubila 2200 pripadnika svojih oružanih snaga.

Prema Glavnom stožeru ukrajinske vojske, Rusija je tijekom listopada izgubila ukupno 54.400 vojnika, uključujući poginule i ranjene. Riječ je, tvrdi Kijev, o najvećim mjesečnim gubicima ruske vojske od početka invazije.

Razmjere tih gubitaka ukrajinski mediji uspoređuju s ukupnim stanovništvom ruskog grada Vorkute, koji ima približno 55.000 stanovnika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je istaknuo rekordne ruske gubitke tijekom listopada. Ukrajinska vojska poručuje da njezine snage nastavljaju nanositi velike gubitke ruskim postrojbama.