Mladić tjednima živi u zračnoj luci: Nema dokumenata, novca, ni sjećanja

Poput lika iz filma ‘Terminal’, mladić već tjednima boravi u zračnoj luci u Napulju. No za razliku od filmskog junaka kojeg je utjelovio Tom Hanks, ovaj 25-godišnjak ne zna ni tko je zapravo ni kako je završio u Italiji
Muškarac se predstavlja kao Daniel i tvrdi da je Šveđanin, ali nema nikakve identifikacijske dokumente ni novca. Prema vlastitim riječima, ne sjeća se ni punog imena ni gotovo ničega iz svog prijašnjeg života. Kako pišu njemački mediji, njegov slučaj i dalje je obavijen velom tajne, prenosi Fenix.
Tvrdi da je opljačkan i pretučen u Rimu
Prema navodima talijanskih medija, Daniel je ispričao da ga je u Rimu napala skupina muškaraca, pretukla ga i opljačkala. Ostao je bez novca i dokumenata, a ne zna objasniti kako je nakon toga stigao u Napulj.
Jedan od rijetkih tragova o njegovu podrijetlu jest to što navodno tečno govori švedski. U razgovoru na engleskom sa švedskim počasnim konzulom u Napulju Pierluigijem Petroneom rekao je tek da dolazi s ‘dalekog sjevera’ i da se ne može sjetiti vlastitog identiteta. Nije poznato ni je li Daniel njegovo pravo ime.
U međuvremenu su mu u pomoć priskočili zaposlenici zračne luke i obližnjih trgovina, osiguravajući mu hranu, odjeću i higijenske potrepštine. Opisuju ga kao pristojnog i nenametljivog, a slučaj je naposljetku privukao pozornost švedskih vlasti.
Konzul mu kupio zimsku odjeću
Počasni konzul Petrone stupio je u kontakt sa švedskim veleposlanstvom u Rimu i policijom u zračnoj luci. Sada se pokušava provjeriti Danielova priča i utvrditi odgovara li njegov opis nekoj od prijava nestalih osoba u Švedskoj.
U razgovorima s novinarima mladić je otkrio vrlo malo. Na pitanje što mu je potrebno, kratko je odgovorio: ‘Trebam nove cipele.’
Tijekom susreta u petak konzul mu je kupio toplu odjeću jer je dotad, čini se, imao samo ljetnu garderobu. Istodobno se nastavlja potraga za njegovim identitetom i eventualnom obitelji.
Ostaje i bez krova nad glavom
Danielu dodatni problem predstavlja zatvaranje zračne luke Napulj-Capodichino zbog opsežnih radova na uzletno-sletnoj stazi. Zračna luka trebala bi ostati zatvorena tijekom cijelog studenoga, pa prostori u kojima je dosad provodio dane i pronalazio mjesto za spavanje više neće biti dostupni.
Neki dijelovi zračne luke još su otvoreni, ali nije jasno koliko će ondje moći ostati. U pomoć se zato uključio i grad Napulj, čije vlasti pokušavaju pronaći smještaj u ustanovi koja može pružiti potrebnu skrb.
U međuvremenu su Šveđani koji žive u Italiji na društvenim mrežama počeli objavljivati pozive u nadi da će se javiti netko tko poznaje mladića ili njegovu obitelj.
Lokalni prodavači hrane također mu nastoje pomoći. ‘On je miroljubiva osoba. Ponudili smo mu pizzu i peciva, ali ne jede mnogo. Vrlo je skroman’, rekao je Ciro, koji vodi štand u zračnoj luci.
Počasni konzul Petrone nada se da će uskoro stići informacije iz Švedske i da će mladiću uspjeti pomoći da se vrati kući. ‘Želimo dovesti Daniela kući što je prije moguće’, poručio je.