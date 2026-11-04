Mladić tjednima živi u zračnoj luci: Nema dokumenata, novca, ni sjećanja

Prema navodima talijanskih medija, Daniel je ispričao da ga je u Rimu napala skupina muškaraca , pretukla ga i opljačkala. Ostao je bez novca i dokumenata, a ne zna objasniti kako je nakon toga stigao u Napulj .

Muškarac se predstavlja kao Daniel i tvrdi da je Šveđanin , ali nema nikakve identifikacijske dokumente ni novca. Prema vlastitim riječima, ne sjeća se ni punog imena ni gotovo ničega iz svog prijašnjeg života. Kako pišu njemački mediji, njegov slučaj i dalje je obavijen velom tajne, prenosi Fenix .

Jedan od rijetkih tragova o njegovu podrijetlu jest to što navodno tečno govori švedski. U razgovoru na engleskom sa švedskim počasnim konzulom u Napulju Pierluigijem Petroneom rekao je tek da dolazi s ‘dalekog sjevera’ i da se ne može sjetiti vlastitog identiteta. Nije poznato ni je li Daniel njegovo pravo ime.

U međuvremenu su mu u pomoć priskočili zaposlenici zračne luke i obližnjih trgovina, osiguravajući mu hranu, odjeću i higijenske potrepštine. Opisuju ga kao pristojnog i nenametljivog, a slučaj je naposljetku privukao pozornost švedskih vlasti.

Konzul mu kupio zimsku odjeću

Počasni konzul Petrone stupio je u kontakt sa švedskim veleposlanstvom u Rimu i policijom u zračnoj luci. Sada se pokušava provjeriti Danielova priča i utvrditi odgovara li njegov opis nekoj od prijava nestalih osoba u Švedskoj.

U razgovorima s novinarima mladić je otkrio vrlo malo. Na pitanje što mu je potrebno, kratko je odgovorio: ‘Trebam nove cipele.’

Tijekom susreta u petak konzul mu je kupio toplu odjeću jer je dotad, čini se, imao samo ljetnu garderobu. Istodobno se nastavlja potraga za njegovim identitetom i eventualnom obitelji.

Ostaje i bez krova nad glavom

Danielu dodatni problem predstavlja zatvaranje zračne luke Napulj-Capodichino zbog opsežnih radova na uzletno-sletnoj stazi. Zračna luka trebala bi ostati zatvorena tijekom cijelog studenoga, pa prostori u kojima je dosad provodio dane i pronalazio mjesto za spavanje više neće biti dostupni.

Neki dijelovi zračne luke još su otvoreni, ali nije jasno koliko će ondje moći ostati. U pomoć se zato uključio i grad Napulj, čije vlasti pokušavaju pronaći smještaj u ustanovi koja može pružiti potrebnu skrb.

U međuvremenu su Šveđani koji žive u Italiji na društvenim mrežama počeli objavljivati pozive u nadi da će se javiti netko tko poznaje mladića ili njegovu obitelj.

Lokalni prodavači hrane također mu nastoje pomoći. ‘On je miroljubiva osoba. Ponudili smo mu pizzu i peciva, ali ne jede mnogo. Vrlo je skroman’, rekao je Ciro, koji vodi štand u zračnoj luci.

Počasni konzul Petrone nada se da će uskoro stići informacije iz Švedske i da će mladiću uspjeti pomoći da se vrati kući. ‘Želimo dovesti Daniela kući što je prije moguće’, poručio je.