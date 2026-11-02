MANDAT MANJE

Udarac Studentskoj listi: Ponovljeno glasanje utjecalo na parlament

I.K./Hina

02.11.2026 u 11:45

Dejan Šoškić (u sredini)
Dejan Šoškić (u sredini) Izvor: Pixsell / Autor: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE
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Ponavljanje glasanja na 53 biračka mjesta u nedjelju omogućilo je u formalnom finišu parlamentarnih izbora u Srbiji ulazak u parlament manjinskoj listi Stranke pravde i pomirenja (SPP) bošnjačke zajednice, a jedan mandat izgubila je Studentska lista i umjesto 141 imat će 140 zastupnika, pokazuju preliminarni rezultati.

Glasanje je ponovljeno u 24 općine i naselja na 53 biračka mjesta na kojima su lokalna izborna povjerenstva poništila glasanje ili rezultati od 25. listopada nisu mogli biti pravovaljano utvrđeni, a pravo glasa imalo je 24.438 građana.

Prema preliminarnim i neslužbenim rezultatima koje je objavio Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), izlaznost na ponovljenom glasanju bila je 44,9 posto, a ishod je promjena u raspodjeli mandata u odnosu na projekciju Republičkog izbornog povjerenstva, pa će lista "Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“ dobiti jedno zastupničko mjesto.

"Studentska lista – Studenti pobjeđuju“ imat će, na osnovu preliminarnih rezultata, jedan mandat manje - ukupno 140, a lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ 103.

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Po dva mandata pripadaju manjinskim listama "Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“ i "Albanska koalicija“, a po jedan "Rasim Ljajić – Ljudski (SDP-CDP) i "SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“, navela je CRTA.

Prema navodima te organizacije, na ponovljenom glasanju samo 12 glasova presudilo je da Zukorlićeva lista osvoji mandat, uz ocjenu da "dodatno zabrinjavaju zabilježeni navodi o kupnji glasova u korist te liste".

Državno izborno povjerenstvo se još nije očitovalo o ishodu ponovljenog glasanja, a ima rok od 96 sati da nakon prijema svih zbirnih izvješća lokalnih izbornih povjerenstava objavi konačne rezultate izbora.

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  • Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu
  • Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu
  • Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu
  • Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu
  • Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu
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Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

Taj rok počinje nakon završetka i obrade rezultata s ponovljenih izbora 1. studenoga, a u roku od 10 dana od objavljivanja konačnog izvješća o rezultatima izbora, RIK rješenjem dodjeljuje zastupničke mandate listama za koje su se izborile u izbornoj utrci.

Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije mora se održati najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata, a od dana konstituiranja parlamenta počinje teći ustavni rok od 90 dana u kojem treba biti formirana nova vlada.

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