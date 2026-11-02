Udarac Studentskoj listi: Ponovljeno glasanje utjecalo na parlament

Ponavljanje glasanja na 53 biračka mjesta u nedjelju omogućilo je u formalnom finišu parlamentarnih izbora u Srbiji ulazak u parlament manjinskoj listi Stranke pravde i pomirenja (SPP) bošnjačke zajednice, a jedan mandat izgubila je Studentska lista i umjesto 141 imat će 140 zastupnika, pokazuju preliminarni rezultati.

Glasanje je ponovljeno u 24 općine i naselja na 53 biračka mjesta na kojima su lokalna izborna povjerenstva poništila glasanje ili rezultati od 25. listopada nisu mogli biti pravovaljano utvrđeni, a pravo glasa imalo je 24.438 građana. Prema preliminarnim i neslužbenim rezultatima koje je objavio Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), izlaznost na ponovljenom glasanju bila je 44,9 posto, a ishod je promjena u raspodjeli mandata u odnosu na projekciju Republičkog izbornog povjerenstva, pa će lista "Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“ dobiti jedno zastupničko mjesto. "Studentska lista – Studenti pobjeđuju“ imat će, na osnovu preliminarnih rezultata, jedan mandat manje - ukupno 140, a lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ 103.

Čeka se izborno povjerenstvo Po dva mandata pripadaju manjinskim listama "Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“ i "Albanska koalicija“, a po jedan "Rasim Ljajić – Ljudski (SDP-CDP) i "SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“, navela je CRTA. Prema navodima te organizacije, na ponovljenom glasanju samo 12 glasova presudilo je da Zukorlićeva lista osvoji mandat, uz ocjenu da "dodatno zabrinjavaju zabilježeni navodi o kupnji glasova u korist te liste". Državno izborno povjerenstvo se još nije očitovalo o ishodu ponovljenog glasanja, a ima rok od 96 sati da nakon prijema svih zbirnih izvješća lokalnih izbornih povjerenstava objavi konačne rezultate izbora.

Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+14 Slavlje građana na Trgu Republike u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev