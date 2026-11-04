Vučić o drami na letu za Moskvu: 'Avion su vratili iz obijesti i napravili štetu od milijun eura'

Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić oštro je napao pobjednike nedavnih izbora, optuživši ih za 'izvaninstitucionalno divljanje' i pretvaranje zemlje u 'pravu banana državu', pri čemu je kao krunski dokaz naveo sinoćnji incident s vraćanjem zrakoplova Air Serbije koji je letio za Moskvu, a u kojem se nalazio Aleksandar Vulin

Obraćajući se javnosti iz sjedišta SNS-a, Aleksandar Vučić ustvrdio je da nove vlasti – predvođene Studentskom listom – nisu sposobne preuzeti odgovornost pa nesposobnost prikrivaju kaosom, osvetama i pritiscima.

'Vratili su avion nekoliko minuta prije ruskog prostora' Vučić je do detalja iznio svoju verziju sinoćnjih događaja na redovnom letu JU134 prema Moskvi, a u tom avionu bili su bivši šef BIA-e Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i Nenad Popović. 'Koliko nam je zemlja za kratko vrijeme postala prava 'banana država', možete vidjeti i po slučaju Vulin. To je, da nije tragično zbog gubitka novca i ugleda stjecanog više od desetljeća, prava ilustracija', rekao je Vučić, objasnivši da je zrakoplov vraćen kada se već nalazio nadomak ruskog zračnog prostora.

'Negdje kod Vilniusa, na ulazu, nekoliko minuta je nedostajalo da se otvori zračni prostor Rusije, i oni kažu: 'Vratite avion.' I to kaže jedan potrčko koji se želio dodvoriti Studentskoj listi, ili po njihovom direktnom nalogu. Oni se igraju tim: vraćaj avione, ne vraćaj avione, to tako mali Perica zamišlja život', ustvrdio je Vučić. Dodao je da su putnici vraćeni u Beograd, proveli ondje više od tri sata na dodatnim provjerama, da bi na kraju ponovno poletjeli za Moskvu, izgubivši gotovo devet sati. 'I Vulin je u Moskvi. Zašto? Zato što, naravno, nisu imali ništa', rekao je Vučić, procijenivši materijalnu štetu na najmanje milijun eura, uz 'nemjerljiv reputacijski gubitak za zemlju i kompaniju'. Optužbe o upadima, reketu i progonu U svojem dramatičnom obraćanju preko društvenih mreža, jer drugih kanala više nema, Vučić je optužio novu većinu i za druge oblike bezakonja u proteklih deset dana, ustvrdivši da institucije, policija i tužiteljstvo ignoriraju nasilje. Naveo je da je prethodne noći 'grupa kriminalaca upala u beogradski hotel Hyatt i maltretirala prisutne' te ustvrdio da ljudima stižu izravne ucjene s iznosima koje moraju platiti. 'Reketirani, prebijani, ubijani, i svi se prave kao da se ništa ne događa. Ako imate negdje nešto, onda to učinite. Ali nemojte izmišljati i baviti se progonom nego onim što ćete napraviti. Jer i danas koristite tu Srbiju koju sam ja sa suradnicima gradio', poručio je Vučić, referirajući se i na navode oporbenih aktera, poput Vladimira Štimca, o uhićenjima dojučerašnjih dužnosnika.