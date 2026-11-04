SRBIJA KAO 'BANANA DRŽAVA'

Vučić o drami na letu za Moskvu: 'Avion su vratili iz obijesti i napravili štetu od milijun eura'

B. Stilin

04.11.2026 u 11:18

Aleksandar Vučić obratio se na jedinom kanalu koji mu je preostao - društvenim mrežama
Aleksandar Vučić obratio se na jedinom kanalu koji mu je preostao - društvenim mrežama Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook / Aleksandar Vučić
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Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić oštro je napao pobjednike nedavnih izbora, optuživši ih za 'izvaninstitucionalno divljanje' i pretvaranje zemlje u 'pravu banana državu', pri čemu je kao krunski dokaz naveo sinoćnji incident s vraćanjem zrakoplova Air Serbije koji je letio za Moskvu, a u kojem se nalazio Aleksandar Vulin

Obraćajući se javnosti iz sjedišta SNS-a, Aleksandar Vučić ustvrdio je da nove vlasti – predvođene Studentskom listom – nisu sposobne preuzeti odgovornost pa nesposobnost prikrivaju kaosom, osvetama i pritiscima.

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'Vratili su avion nekoliko minuta prije ruskog prostora'

Vučić je do detalja iznio svoju verziju sinoćnjih događaja na redovnom letu JU134 prema Moskvi, a u tom avionu bili su bivši šef BIA-e Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i Nenad Popović.

'Koliko nam je zemlja za kratko vrijeme postala prava 'banana država', možete vidjeti i po slučaju Vulin. To je, da nije tragično zbog gubitka novca i ugleda stjecanog više od desetljeća, prava ilustracija', rekao je Vučić, objasnivši da je zrakoplov vraćen kada se već nalazio nadomak ruskog zračnog prostora.

Aleksandar Vulin, Dušan Bajatović, Nenad Popović - proruska osovina Vučićeva kružoka
Aleksandar Vulin, Dušan Bajatović, Nenad Popović - proruska osovina Vučićeva kružoka Izvor: kolaž generiran uz pomoć AI-a / Autor: Yuri Kochetkov / EPA, Dejan Rakita / PIXSELL, Antonio Ahel / ATAImages

'Negdje kod Vilniusa, na ulazu, nekoliko minuta je nedostajalo da se otvori zračni prostor Rusije, i oni kažu: 'Vratite avion.' I to kaže jedan potrčko koji se želio dodvoriti Studentskoj listi, ili po njihovom direktnom nalogu. Oni se igraju tim: vraćaj avione, ne vraćaj avione, to tako mali Perica zamišlja život', ustvrdio je Vučić.

Dodao je da su putnici vraćeni u Beograd, proveli ondje više od tri sata na dodatnim provjerama, da bi na kraju ponovno poletjeli za Moskvu, izgubivši gotovo devet sati. 'I Vulin je u Moskvi. Zašto? Zato što, naravno, nisu imali ništa', rekao je Vučić, procijenivši materijalnu štetu na najmanje milijun eura, uz 'nemjerljiv reputacijski gubitak za zemlju i kompaniju'.

Optužbe o upadima, reketu i progonu

U svojem dramatičnom obraćanju preko društvenih mreža, jer drugih kanala više nema, Vučić je optužio novu većinu i za druge oblike bezakonja u proteklih deset dana, ustvrdivši da institucije, policija i tužiteljstvo ignoriraju nasilje. Naveo je da je prethodne noći 'grupa kriminalaca upala u beogradski hotel Hyatt i maltretirala prisutne' te ustvrdio da ljudima stižu izravne ucjene s iznosima koje moraju platiti.

'Reketirani, prebijani, ubijani, i svi se prave kao da se ništa ne događa. Ako imate negdje nešto, onda to učinite. Ali nemojte izmišljati i baviti se progonom nego onim što ćete napraviti. Jer i danas koristite tu Srbiju koju sam ja sa suradnicima gradio', poručio je Vučić, referirajući se i na navode oporbenih aktera, poput Vladimira Štimca, o uhićenjima dojučerašnjih dužnosnika.

Aleksandar Vulin i Aleksandar Vučić u nekim za njih boljim vremenima
Aleksandar Vulin i Aleksandar Vučić u nekim za njih boljim vremenima Izvor: EPA / Autor: KOCA SULEJMANOVIC

Pozadina: Političko savezništvo i podjela uloga

Iako Vučić danas nastupa u ulozi zaštitnika institucija i svojih dojučerašnjih suradnika od 'proizvoljnih uhićenja', slučaj vraćanja zrakoplova ponovno je podsjetio na kompleksnu povijest njihova političkog partnerstva.

Vulin je godinama bio ključni kotačić Vučićeva režima – vodio je resore obrane, policije i obavještajne službe (BIA), profilirajući se kao najradikalniji eksponent vladajuće koalicije. Dok je Vučić u odnosima sa Zapadom nastojao zadržati auru umjerenog pregovarača koji donosi stabilnost, Vulin je odrađivao ulogu otvorenog zastupnika Moskve, promicatelja koncepta 'srpskog sveta' i političara zaduženog za oštre polemike sa susjedima.

Ta simbioza, u kojoj je Vulin izgovarao ono što Vučić diplomatski nije smio, došla je pod pritisak nakon što su Sjedinjene Američke Države stavile Vulina pod sankcije zbog korupcije, trgovine oružjem i veza s Rusijom. Poslije nedavnog izbornog poraza vladajućeg bloka dinamika se iz korijena promijenila: Vulin je postao jedna od prvih meta najavljenih provjera novih vlasti, a Vučić – sada iz oporbene pozicije – koristi upravo incident s njegovim letom da bi pobjednike izbora pred domaćom i međunarodnom javnošću prikazao kao osvetoljubive i destruktivne.

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