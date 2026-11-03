Amerikanci biraju: U jednom okrugu 'nestalo' čak 250 tisuća glasova!

Na glasačkom listiću odlučuje se o 435 mjesta u Zastupničkom domu i 35 od ukupno 100 mjesta u Senatu, a biraju se i guverneri u 36 saveznih država.
Republikanci trenutačno imaju većinu u oba doma, a demokratima su potrebna po četiri mandata kako bi preuzeli kontrolu: četiri mjesta u Zastupničkom domu i četiri u Senatu.
Ishod bi mogao utjecati na donošenje zakona, nadzor nad administracijom te potvrđivanje predsjednikovih imenovanja. Više o tome što je na kocki donosi Tportalov pregled ključnih pitanja izbora.
Kampanju su obilježile rasprave o troškovima života i politici Donalda Trumpa, ali i zabrinutost zbog povjerenja u izborni proces. U fokusu su sigurnost glasovanja, mogući pravni sporovi i pitanje hoće li poražena strana prihvatiti rezultate. Ranije smo izdvojili i što bi moglo usporiti objavu konačnih rezultata.
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21:03
Prvi izborni rezultati stigli su s Guama, pacifičkog otočnog teritorija na kojemu je službeno započeo 'američki dan', budući da se Guam nalazi s druge strane datumske granice.
Neslužbeni rezultati koje je objavilo Izborno povjerenstvo Guama pokazuju da su republikanci preuzeli mjesto guvernera, pri čemu je na čelu njihove liste bio Vicente Ada. S druge strane, demokrati su osvojili mjesto delegata (bez prava glasa) u Kongresu, budući da su birači odlučili u Washington poslati demokratsku kandidatkinju Aliciju Anne Garrido Limtiaco.
Donald Trump već je proslavio pobjedu Tonyja Ade, iako rezultati još uvijek nisu službeno proglašeni.
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20:55
Američki mediji prenose riječi Kennetha Jenkinsa, čelnika okruga Westchester u državi New York, koji je na konferenciji za novinare izjavio da uređaji za glasovanje nisu mogli očitati čak 250.000 glasačkih listića na 332 biračka mjesta u više od 40 općina tog okruga.
Jenkins je naglasio da će građani i dalje moći glasovati putem glasačkih listića za izvanredne situacije, koji se ubacuju u narančaste vreće i naknadno će se prebrojati.
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20:54
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je Europa Sjedinjenim Državama 'poklonila Grenland', nazvavši ga najvećim darom koji je njegova zemlja ikada dobila, iako se takvo nešto nije dogodilo. Zašto, doznajte u članku.
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20:26
Pobjeda demokrata na izborima za američki Kongres mogla bi oslabiti političku poziciju predsjednika Donalda Trumpa, no za Europu to ne mora značiti dobre vijesti. Naprotiv, ako izgubi podršku Kongresa, Trump bi se mogao još jače okrenuti vanjskoj i trgovinskoj politici te pojačati pritisak na europske saveznike, analizira Politico. Cijeli članak je ovdje.