Amerikanci biraju: U jednom okrugu 'nestalo' čak 250 tisuća glasova!

Na glasačkom listiću odlučuje se o 435 mjesta u Zastupničkom domu i 35 od ukupno 100 mjesta u Senatu, a biraju se i guverneri u 36 saveznih država.

Republikanci trenutačno imaju većinu u oba doma, a demokratima su potrebna po četiri mandata kako bi preuzeli kontrolu: četiri mjesta u Zastupničkom domu i četiri u Senatu.

Ishod bi mogao utjecati na donošenje zakona, nadzor nad administracijom te potvrđivanje predsjednikovih imenovanja. Više o tome što je na kocki donosi Tportalov pregled ključnih pitanja izbora.

Kampanju su obilježile rasprave o troškovima života i politici Donalda Trumpa, ali i zabrinutost zbog povjerenja u izborni proces. U fokusu su sigurnost glasovanja, mogući pravni sporovi i pitanje hoće li poražena strana prihvatiti rezultate. Ranije smo izdvojili i što bi moglo usporiti objavu konačnih rezultata.

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