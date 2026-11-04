Analitičari objasnili zašto su Amerikanci okrenuli leđa Trumpu

Gostujući u emisiji HRT -a 'Studio 4', Kovač je rekao da ga poraz republikanaca nije iznenadio jer su ankete najavljivale sličan ishod. Ipak, iznenadio ga je gubitak Teksasa , tradicionalnog republikanskog uporišta, što smatra pokazateljem razmjera izbornog neuspjeha.

Rezultati međuizbora u SAD-u pokazali su pad povjerenja birača u predsjednika Donalda Trumpa , a ključnu ulogu u tome odigrali su rast troškova života, poskupljenje energenata i ekonomska politika njegove administracije, smatraju politički analitičar Dejan Kovač i vanjskopolitički analitičar Tomislav Sunić.

'Ankete nisu odlučile ove izbore, nego novčanik građana. Ljudi prije svega gledaju koliko novca imaju za platiti režije i je li porasla cijena benzina', rekao je Kovač.

Smatra da su ekonomske teme nadjačale ideološke podjele. Kao jedan od razloga naveo je Trumpovu carinsku politiku, koja, prema njegovoj ocjeni, nije ostvarila očekivane rezultate u smanjenju proračunskog deficita, a trošak su u velikoj mjeri snosili američki potrošači.

Pozvao se i na istraživanja prema kojima su 90 posto troška carina podnijeli američki građani, što se odrazilo na inflaciju i životni standard. Kao dodatni udarac naveo je rat s Iranom i rast cijena goriva. Prema njegovim riječima, benzin je od početka Trumpova mandata poskupio 30 posto.

'Čak i u Teksasu je došlo na naplatu koja je bila standardna utvrda republikanaca i to je jasan dokaz da su ekonomske politike bile puno lošije od očekivanog', ocijenio je Kovač.

Sunić pak smatra da rezultate izbora treba promatrati u kontekstu dugoročnih promjena američkog društva i biračkog tijela, a ne samo kao reakciju na aktualnu administraciju. Izdvojio je generacijske i demografske promjene te utjecaj rata na Bliskom istoku na američku politiku.

Posebno se osvrnuo na ulogu izraelskog lobija i pritisak koji je, prema njegovoj ocjeni, imao na Trumpa u vezi s ratom. Upozorio je da se posljedice sukoba na Bliskom istoku prelijevaju na cijene energenata, a time i na životni standard Amerikanaca.