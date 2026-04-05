Mađari pronašli krivca za eksploziv na plinovodu? 'To se uklapa u njihov niz napada'

Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI

Snažni eksploziv pronađen je u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku istragu u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije nacionalnih izbora. Mađarski premijer rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo pokraj grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom.

We have received a report from our Serbian friends that someone tried to blow up the TurkStream pipeline in Serbia, which guarantees Hungary’s secure gas supply. We firmly reject this latest attack, as undermining the security of our energy supply is an attack on our sovereignty. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 5, 2026

"Ukrajina s Bruxellesom kao partnerom koristila je vrlo oštre mjere kako bi pokušala prekinuti opskrbu ruske nafte i prirodnog plina Europi", rekao je Szijjarto nakon sjednice mađarskog vijeća za obranu. "Prije toga, Ukrajinci su digli u zrak plinovod NordStream. Zatim su prekinuli opskrbu prirodnim plinom kroz Ukrajinu, a zatvaranjem naftovoda Družba zaustavili su isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj“, rekao je ministar.

Čin sabotaže Turski tok, koji transportira prirodni plin Mađarskoj, kontinuirano su napadali deseci dronova na ruskom teritoriju, rekao je Szijjarto. "Teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa se u ovaj niz napada“, rekao je, napominjući da je duž vojvođanskog dijela naftovoda pronađeno dovoljno eksploziva da ga se digne u zrak. "Prema informacijama koje imamo... pripremao se čin sabotaže", rekao je Orban nakon sastanka, dodajući da su obje zemlje pojačale zaštitu plinovoda. Bez izravnog okrivljavanja Ukrajine za incident u Srbiji, Orban je rekao da "Ukrajina godinama pokušava odsjeći Europu od ruske energije." "Ruski dio TurkStreama također je pod stalnim vojnim napadom. Ukrajinski napori predstavljaju opasnost za vitalne mađarske potrebe", dodao je. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.