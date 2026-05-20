Ukrajinski obavještajci pronašli ruske dronove s radioaktivnim bombama

Ukrajinska sigurnosna služba SBU objavila je da su nakon ruskog napada na Černihivsku oblast pronađeni dijelovi drona na kojima su izmjerene povišene razine radijacije.
Prema SBU-u, pronađeni su dijelovi drona Geran-2, odnosno Shaheda, s neeksplodiranim projektilom zrak-zrak R-60 na kojem su izmjerene povišene razine radijacije. Dodali su kako je izvor radijacije bila je bojeva glava s osiromašenim uranom, točnije uranij-235 i uranij-238.
SBU navodi da je izmjerena razina gama zračenja od 12 mikrosiverta na sat, što je iznad prirodne pozadinske razine i može predstavljati rizik za zdravlje. Bojeva glava je osigurana i prebačena u skladište radioaktivnog otpada, a ukrajinske vlasti upozorile su građane da ne diraju ostatke dronova, projektila i streljiva zbog mogućnosti oslobađanja radioaktivne prašine.
Ukrajinski istražitelji slučaj vode prema članku 438 Kriminalnog zakona Ukrajine koji se odnosi na ratne zločine, piše Kyiv Independent.
Objava dolazi u trenutku kad je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Bruxellesa upozorio Kremlj da će se 'suočiti s razornim posljedicama' ako upotrijebi nuklearno oružje protiv Ukrajine.
Dodao je kako u NATO-u pomno prate vojne vježbe Rusije i Bjelorusije jer je najavljeno kako će zemlje testirati 'borbeno korištenje nuklearnog oružja i operacije nuklearne potpore'. Rusko je ministarstvo obrane ranije najavilo kako će tijekom vježbi biti mobilizirano više od 65 tisuća vojnika te korišteno 7800 vrsta opreme i oružja.