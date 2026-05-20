Ukrajinski obavještajci pronašli ruske dronove s radioaktivnim bombama

Prema SBU-u, pronađeni su dijelovi drona Geran-2, odnosno Shaheda, s neeksplodiranim projektilom zrak-zrak R-60 na kojem su izmjerene povišene razine radijacije. Dodali su kako je izvor radijacije bila je bojeva glava s osiromašenim uranom, točnije uranij-235 i uranij-238.

SBU navodi da je izmjerena razina gama zračenja od 12 mikrosiverta na sat, što je iznad prirodne pozadinske razine i može predstavljati rizik za zdravlje. Bojeva glava je osigurana i prebačena u skladište radioaktivnog otpada, a ukrajinske vlasti upozorile su građane da ne diraju ostatke dronova, projektila i streljiva zbog mogućnosti oslobađanja radioaktivne prašine.

The Security Service of Ukraine has detected ❗️elevated radiation levels on the wreckage of a Russian "Geran-2" (Shahed) strike drone used in the attack on Chernihiv region on the night of 7 April 2026. Fragments of an R-60 air-to-air missile were found near the settlement of… pic.twitter.com/n9llWQYBtD

Ukraine detected elevated radiation levels on fragments of a Russian R-60 air-to-air missile used in an attack on Chernihiv Oblast in April 2026 Specialists recorded a gamma radiation level of 12 µSv/h, which poses a health risk to humans 📷SBU pic.twitter.com/kPdk3xTb0j

Ukrajinski istražitelji slučaj vode prema članku 438 Kriminalnog zakona Ukrajine koji se odnosi na ratne zločine, piše Kyiv Independent.

Objava dolazi u trenutku kad je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Bruxellesa upozorio Kremlj da će se 'suočiti s razornim posljedicama' ako upotrijebi nuklearno oružje protiv Ukrajine.

Dodao je kako u NATO-u pomno prate vojne vježbe Rusije i Bjelorusije jer je najavljeno kako će zemlje testirati 'borbeno korištenje nuklearnog oružja i operacije nuklearne potpore'. Rusko je ministarstvo obrane ranije najavilo kako će tijekom vježbi biti mobilizirano više od 65 tisuća vojnika te korišteno 7800 vrsta opreme i oružja.