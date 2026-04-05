Eksploziv na plinovodu u Srbiji je zapravo namještaljka? 'Tjednima dobivamo informacije'

Mađarska oporba i istraživački novinari tvrde da je navodno postavljanje eksploziva na plinovodu u Srbiji zapravo 'lažna zastava', odnosno inscenirani događaj kojim se želi prikazati da ga je učinio netko drugi. U Srbiji, pak, vjeruju kako je to još jedan 'dupli pas' Orbana i Vučića, samo tjedan dana prije izbora u Mađarskoj, koje, čini se, Orban želi odgoditi

Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić jutros izvijestio o eksplozivu postavljenom na plinovod koji povezuje Mađarsku i Srbiju, mađarski premijer Viktor Orban sazvao je vijeće za obranu. "Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih službi, u vezi sa ugrožavanjem ključne plinske infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Rekao sam premijeru Orbanu da ćemo ga obavještavati o daljem tijeku istrage", naveo je Vučić na društvenim mrežama. Ova informacija stigla je u nezgodnom trenutku, samo tjedan dana prije izbora u Mađarskoj, na kojima Orban, sudeći po anketama, gubi vlast. Plinovod na kojem je navodno pronađen eksploziv služi za dopremu ruskog plina.

Sijanje panike Orban je još i ranije, vjerojatno u predizborne svrhe pojačao mjere sigurnosti energetske infrastrukture. Tako bi pronalazak eksploziva na plinovodu u Kanjiži, mjestu nedalekom od granice Mađarske i Srbije mogao dodatno zakomplicirati situaciju, pogotovo ako se uzme u obzir da je Orban u sukobu s Ukrajinom oko isporuka nafte naftovodom Družba. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u tom je tonu reagirao na društvenim mrežama, poručivši kako će Mađarska braniti svim silama svoj suverenitet, isporuku energenata i jeftinije račune za građane. "Nakon što su srpske kolege pronašle eksploziv prikladan i dovoljan za dizanje u zrak plinovoda Turski tok, najodlučnije odbacujemo još jedan napad na naš suverenitet, jer se napad na sigurnost naše opskrbe energijom ne može tumačiti ni na koji drugi način osim kao napad na naš suverenitet", napisao je Szijjarto na X-u.

We have received a report from our Serbian friends that someone tried to blow up the TurkStream pipeline in Serbia, which guarantees Hungary’s secure gas supply. We firmly reject this latest attack, as undermining the security of our energy supply is an attack on our sovereignty. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 5, 2026

Izvanredno stanje Istraživački novinar Szabolcs Panyi, koji je proteklih tjedana bio na meti mađarskh vlasti, na društvenoj mreži X izrazio je sumnju da se radi o namještaljci. "Događa se ono čega smo se svi bojali. Mađarski stručnjak za Rusiju András Rácz još je prije tri dana pisao o mogućem napadu pod lažnom zastavom u Srbiji, koji bi podržala Rusija, a ciljao bi plinovod prema Mađarskoj", napisao je Panyi te izrazio bojazan da bi Orban mogao proglasiti izvanredno stanje, što bi, pak, utjecalo na održavanje izbora.

💥What we’ve all feared is happening: Hungarian Russia expert András Rácz wrote three days ago about a potential Russia-backed false flag attack in Serbia targeting the gas pipeline to Hungary. The same information had already reached multiple journalists, including myself, weeks… pic.twitter.com/9eR4JmjFdX — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 5, 2026

Čelnik mađarske oporbe i Orbanov protivnik, Péter Magyar na Facebooku je naveo kako se radi o provokaciji. Spominjao je i termin "lažne zastave", koji opisuje situaciju kad netko izvede neku akciju, ali pokuša predstaviti da je to napravio netko drugi. "Tjednima iz različitih izvora dobivamo informacije da je Viktor Orbán, nakon prijašnjih neuspjelih operacija pod lažnom zastavom i zbog pada potpore Fideszu, spreman uz srpsku i rusku pomoć poduzeti nove korake", ustvrdio je Magyar, dodavši da će dokaz "lažnoj zastavi" biti ako mediji iskoriste ovaj incident u kampanji. Istaknuo je da je više osoba već javno naznačilo kako bi se u Srbiji za Uskrs moglo nešto "slučajno" dogoditi na plinovodu. Orbanu je poručio da neće uspjeti spriječiti održavanje izbora sljedeće nedjelje te da prestane sa "širenjem panike" i "izazivanjem nemira" koje su smislili njegovi ruski savjetnici.