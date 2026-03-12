Analiza: Zašto bi sada brzi kraj rata s Iranom zapravo mogao biti opasan?

Manje od dva tjedna nakon što je pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, predsjednik SAD-a Donald Trump daje do znanja da bi želio što prije okončati sukob. Razlog su rast cijena nafte, ali i sve glasniji pritisak dijela njegove političke baze koja strahuje od novog dugotrajnog rata na Bliskom istoku. No brzi kraj rata s Iranom nosi velike rizike za SAD i saveznike

Analitičari upozoravaju da bi prebrzo zaustavljanje borbi moglo imati ozbiljne posljedice za Sjedinjene Države i njihove saveznike, piše Wall Street Journal. Ako Iran izađe iz sukoba bez poraza, mogao bi zadržati velik dio svojih vojnih kapaciteta, ali i steći snažniji utjecaj nad globalnim energetskim tržištem. Iranski dužnosnici poručuju da neće stati dok se ne postigne dogovor pod njihovim uvjetima – uključujući i zahtjev da Washington plati ratnu odštetu Teheranu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf izjavio je da Iran mora odgovoriti na napade kako bi spriječio buduće agresije.

U međuvremenu, američke snage i saveznici nastavili su vojne operacije protiv iranskih ciljeva, ali sukob još uvijek nema jasan ishod. Hormuški tjesnac kao moćno oružje Jedan od najvećih rizika povezan je s kontrolom nad Hormuškim tjesnacem, ključnim pomorskim prolazom kroz koji prije sukoba prolazilo oko 20 posto svjetske opskrbe naftom. Iran i dalje raspolaže značajnim brojem projektila kratkog dometa, dronova i pomorskih mina. Time bi mogao učiniti plovidbu tankera kroz Hormuški tjesnac previše opasnom i praktično blokirati izvoz nafte i plina iz Perzijskog zaljeva. Analitičar Andrew Tabler iz Instituta za Bliski istok u Washingtonu upozorava da bi čak i oslabljeni iranski režim mogao zadržati snažnu polugu utjecaja na globalno tržište energije. Situaciju dodatno komplicira činjenica da Iran dopušta nekim državama, poput Kine, da i dalje preuzimaju naftu iz regije, dok drugim zemljama to otežava. Moguća eskalacija na kopnu Vojni stručnjaci upozoravaju da bi potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca moglo zahtijevati kopnenu operaciju kako bi se preuzela kontrola nad iranskom obalom. Takav scenarij značio bi veliku eskalaciju sukoba i potencijalno znatno veće američke gubitke.