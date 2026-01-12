Luksuzni proizvođači automobila sada grade blještave nebodere: Na granici perverzije

‘Za mnoge ljubitelje automobila ili satova ne radi se samo o posjedovanju vozila ili sata, nego o svakodnevnom doživljaju brenda kroz nekretninu’, kaže Muhammed BinGhatti, predsjednik Binghatti Propertiesa.

Među ostalim tvrtkama koje su ušle u ovaj sektor nalaze se švicarski proizvođač satova Jacob & Co, kao i talijanske modne kuće Fendi i Missoni. Bugatti svoj 43-katni toranj u Dubaiju gradi u partnerstvu s lokalnim developerom Binghatti Properties. Najskuplji penthousei u zgradi Bugatti Residences by Binghatti imat će privatna dizala za automobile vlasnika, kako bi ih mogli parkirati unutar svojih stanova, javlja BBC.

S obzirom na to da će najjeftiniji stanovi stajati 5,2 milijuna dolara , tvrtka ulazi na brzo rastuće tržište namijenjeno svjetskoj superbogatoj eliti. Takve projekte gradi sve veći broj luksuznih tvrtki, uključujući i druge proizvođače automobila poput Porschea i Aston Martina . U pravilu nude blještave, potpuno namještene stanove u kojima su ime ili logotip brenda često upadljivo i višekratno istaknuti.

Popis kupaca Bugattijeva projekta uključuje brazilsku nogometnu zvijezdu Neymara i opernog pjevača Andreu Bocellija, dodaje BinGhatti. Navodi se da je Neymar za jedan od penthousea platio 54 milijuna dolara.

Globalna potražnja za brendiranim rezidencijama ‘ubrzala se’ u posljednje dvije godine, prema novom izvješću agencije za nekretnine Knight Frank.

U izvješću se navodi da je 2011. godine postojalo 169 takvih projekata, dok ih je danas 611, a do 2030. godine njihov bi se broj trebao povećati na 1.019. Trenutačno Sjedinjene Američke Države imaju najveći broj brendiranih stambenih zgrada, ponajprije u Miamiju i New Yorku, no Knight Frank ističe da Bliski istok, koji je na drugom mjestu, bilježi najveći rast. Taj se rast, navodi se, ‘uvelike temelji na brzom širenju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i Saudijskoj Arabiji’.

Brendirane rezidencije

‘Brendirane rezidencije najviše privlače pojedince s iznimno snažnom lojalnošću brendu – ljude koji žele živjeti i disati određeni brend’, kaže Faisal Durrani, voditelj istraživanja u Knight Frank Middle East.

Prema zasebnom izvješću o tom sektoru koje je objavila konkurentska agencija za nekretnine Savills, Dubai u UAE-u sada prednjači po broju projekata brendiranih rezidencija u razvoju, promatrano po gradovima.

Navodi se da je to potaknuto kontinuiranim velikim brojem bogatih ljudi koji se sele u grad i kupuju luksuzne nekretnine.

Durrani dodaje da su cijene brendiranih stanova u Dubaiju, gradu s niskim porezima, često niže nego drugdje u svijetu. Trošak takvih nekretnina opisuje kao ‘iznimno pristupačan u usporedbi s gradovima poput New Yorka i Londona’. Donedavno su brendiranim rezidencijama dominirali hotelski lanci poput Four Seasonsa i Ritz-Carltona, no nelančani luksuzni brendovi sada zauzimaju sve veći udio novih projekata.

Porscheov Design Tower u Miamiju otvoren je 2017. godine, dok je Aston Martin Residences Miami otvoren prošle godine, a projekt Jacob & Co na otoku Al Marjan u UAE-u trebao bi biti dovršen 2027.

Za takve tvrtke nekretnine predstavljaju novi izvor prihoda uz relativno nizak rizik, budući da građevinski partneri vode izgradnju.

30 do 40 posto skuplji

Prema BinGhattiju, brendirani stanovi u pravilu su između 30 i 40 posto skuplji od nebrendiranih luksuznih nekretnina.

Mnogi novi brendirani projekti uključuju privatne članske klubove, wellness sadržaje i ekskluzivne usluge – od vozača i pristupa jahtama do partnerstava s privatnim zrakoplovima.

Novi sloj brendiranih nekretnina također se promovira kroz zajedničke strasti poput gastronomije, wellnessa, pa čak i znanosti o dugovječnosti.

U Londonu će nadolazeće Six Senses Residences u Bayswateru, koje gradi hotelski lanac Six Senses, uključivati centar za biohacking. Ondje će se nuditi terapije poput krioterapije, odnosno tretmana ekstremnom hladnoćom, koji se promoviraju kao način povećanja razine energije i poboljšanja tonusa kože.

U međuvremenu, u Teksasu, nadolazeći stambeni projekt Austin Surf Club tvrtke Discovery Land Company temelji se na golemoj umjetno stvorenoj laguni za surfanje. Stručnjaci za poslovnu i potrošačku psihologiju tvrde da procvat luksuznih brendiranih stanova odražava širu želju za društvenim signaliziranjem i ekskluzivnošću.

Giana Eckhardt, profesorica marketinga na King's Collegeu Londonu, smatra da su takvi domovi postali novi oblik ‘valute društvenog statusa’, nalik rijetkoj dizajnerskoj torbici ili golemom dijamantnom prstenu.

‘Ultra-bogati potrošači sve više žele statusna dobra i imovinu koja nije dostupna svima’, kaže ona.

Eckhardt, koja se specijalizirala za ponašanje potrošača, brendiranje i potrošačku kulturu, dodaje da luksuzni brendovi komuniciraju ‘mjesto osobe u društvenoj hijerarhiji’. ‘Oni žele društvene nagrade koje dolaze s povezivanjem s takvim brendovima’, dodaje.

BinGhatti se slaže da je ekskluzivnost ključna za privlačnost takvih projekata. ‘Klijenti doista dobivaju najvišu razinu ekskluzivnosti.

‘Svaka je jedinica jedinstvena i to im daje poseban osjećaj posjedovanja nečega jedinstvenog [stana] na cijelom planetu.’

Ipak, poslovni psiholog Stuart Duff iz britanske tvrtke Pearn Kandola upozorava da mnogima ideja brendiranih stanova može djelovati kao loš ukus, osobito ako je ime brenda pretjerano istaknuto.