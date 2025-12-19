VIDEO Nevjerojatni prizori iz pustinje: Dubai pod vodom, ulice postale rijeke

Poplave su posebno pogodile cestovnu infrastrukturu, zbog čega su zabilježeni veliki zastoji, ali i poremećaji u zračnom prometu. Letovi s aerodroma u Dubaiju i Abu Dabiju kasnili su ili su privremeno obustavljeni, dok su službe pokušavale osigurati minimalne uvjete za funkcioniranje ključnih prometnih čvorišta .

Apel građanima da ostanu kod kuće

Zbog nestabilnih vremenskih prilika policija je uputila poziv stanovnicima da, ako je moguće, ostanu u svojim domovima barem do petka poslijepodne. Privatnim tvrtkama preporučen je rad na daljinu kako bi se smanjio pritisak na prometnu i komunalnu infrastrukturu.

Nacionalni centar za meteorologiju UAE-a ranije je izdao upozorenja na intenzivne oborine diljem zemlje. Posebno su pogođena područja s nedovoljno razvijenim sustavima odvodnje, gdje se voda zadržavala satima. Prema službenim podacima, riječ je o najjačim kišama zabilježenima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u posljednjih 76 godina.