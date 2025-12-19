VIDEO Nevjerojatni prizori iz pustinje: Dubai pod vodom, ulice postale rijeke

Snažne grmljavinske oluje i obilne oborine zahvatile su Dubai i šire područje Ujedinjenih Arapskih Emirata, uzrokujući ozbiljne poplave u vrlo kratkom vremenu. Na brojnim lokacijama gradske prometnice pretvorile su se u bujice, a voda je onemogućila normalno odvijanje prometa i svakodnevnih aktivnosti
Poplave su posebno pogodile cestovnu infrastrukturu, zbog čega su zabilježeni veliki zastoji, ali i poremećaji u zračnom prometu. Letovi s aerodroma u Dubaiju i Abu Dabiju kasnili su ili su privremeno obustavljeni, dok su službe pokušavale osigurati minimalne uvjete za funkcioniranje ključnih prometnih čvorišta.
Apel građanima da ostanu kod kuće
Zbog nestabilnih vremenskih prilika policija je uputila poziv stanovnicima da, ako je moguće, ostanu u svojim domovima barem do petka poslijepodne. Privatnim tvrtkama preporučen je rad na daljinu kako bi se smanjio pritisak na prometnu i komunalnu infrastrukturu.
Nacionalni centar za meteorologiju UAE-a ranije je izdao upozorenja na intenzivne oborine diljem zemlje. Posebno su pogođena područja s nedovoljno razvijenim sustavima odvodnje, gdje se voda zadržavala satima. Prema službenim podacima, riječ je o najjačim kišama zabilježenima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u posljednjih 76 godina.
Ekstremno vrijeme postaje nova stvarnost
Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski ekstremi više nisu rijetkost. Slične pojave zabilježene su i proteklih godina, a stručnjaci ih povezuju s dugoročnim klimatskim promjenama koje povećavaju učestalost i intenzitet obilnih oborina. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu i pozivaju građane na dodatni oprez dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.