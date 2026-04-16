Simbol Dubaija se zatvara na 18 mjeseci: Ide u prvu obnovu od otvaranja 1999.

To je prva obnova od otvaranja 1999. godine i to u vrijeme kada je turizam u regiji usporen zbog američko-izraelskog rata s Iranom.

U priopćenju vlasnika, hotelskog lanca Jumeirah Group, navodi se da će se radovi izvoditi u fazama tijekom otprilike 18 mjeseci, a vodit će ih pariški arhitekt interijera Tristan Auer.

Nije precizirano hoće li objekt biti zatvoren tijekom obnove.

Član osoblja rekao je da hotel gostima s rezervacijama tijekom radova nudi alternativni smještaj u obližnjim hotelima te da je razdoblje zatvaranja podložno promjenama.