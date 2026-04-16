BURJ AL ARAB

Simbol Dubaija se zatvara na 18 mjeseci: Ide u prvu obnovu od otvaranja 1999.

I.K./Hina

16.04.2026 u 02:37

Burj Al Arab, hotel u obliku Jedra Izvor: Creative Commons / Autor: Pixabay
Luksuzni hotel Burj Al Arab u Dubaiju bit će zatvoren tijekom velike 18-mjesečne obnove, potvrdio je u srijedu član osoblja.

To je prva obnova od otvaranja 1999. godine i to u vrijeme kada je turizam u regiji usporen zbog američko-izraelskog rata s Iranom.

U priopćenju vlasnika, hotelskog lanca Jumeirah Group, navodi se da će se radovi izvoditi u fazama tijekom otprilike 18 mjeseci, a vodit će ih pariški arhitekt interijera Tristan Auer.

Nije precizirano hoće li objekt biti zatvoren tijekom obnove.

Član osoblja rekao je da hotel gostima s rezervacijama tijekom radova nudi alternativni smještaj u obližnjim hotelima te da je razdoblje zatvaranja podložno promjenama.

Hotel u obliku jedra

Hotel u obliku jedra, jedna od najpoznatijih znamenitosti Dubaija i vodeći objekt Jumeirah Group pretrpio je štetu kada su krhotine nakon presretanja iranskog napada dronom pogodile njegovu fasadu početkom ožujka.

"Dugo očekivani" radovi nisu povezani s incidentom u ožujku, rekao je zaposlenik.

Jumeirah Group, kojemu je sjedište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u svojem priopćenju nije povezao projekt s ratom.

Međutim, vrijeme obnove je značajno jer je sukob naštetio putovanjima u Dubai, uz poremećaje letova koji utječu na UAE i upozorenja luksuznih kompanija na pritisak na profit zbog slabljenja potražnje.

