Ljetni radovi u Zagrebu: Od četvrtka posebna regulacija prometa u dijelu Ilice, a od petka i u Savskoj

Zbog radova u Ilici i na Savskoj cesti, iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu upozoravaju građane na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje

Zbog rekonstrukcije tramvajske pruge, Ilica na dijelu od Krajiške do Ulice Republike Austrije od četvrtka, 9. kolovoza, od 9 sati do subote, 1. rujna, do 5 sati bit će zatvorena za sav promet.