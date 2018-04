Radovi na cesti: Evo koje ulice u Zagrebu za vikend izbjegavati

Iz Zagrebačkog Holdinga građane mole za strpljenje i razumijevanje zbog radova koji se odvijaju na prometnicama glavnoga grada

Za potrebe izvođenja radova sanacije kolnika ulica M. Čavića na dijelu od Slavonske avenije do ulice Ferenščica VII. od subote 07. 04. 2018. godine od 07,00 sati do ponedjeljka 09. 04. 2018. godine do 05,00 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: - Slavonska avenija - Servisna cesta - Ulica grada Gospića - M. Čavića i obratno.

Zbog izvođenja radova sanacije kolnika Vinogradska ulica na dijelu od Ilice do Hercegovačke ulice od subote 07. 04. 2018. godine od 07,00 sati do ponedjeljka 09. 04. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: - Ilica - Nad Lipom - Podolje - Vinogradska i obratno.

Također zbog izvođenja radova prijekopa, a u svrhu izgradnje vodoopskrbnog priključka i priključka odvodnje, Harambašićeva ulici na dijelu od Štoosove ulice do Ulice kralja Zvonimira, od subote 07. 04. 2018. godine od 07,00 sati do nedjelje 08. 04. 2018. godine do 18,00 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac bit će: • Ulica kralja Zvonimira – Kušlanova ulica – Štoosova ulica – Harambašićeva ulica • Harambašićeva ulica – Štoosova ulica – Šulekova ulica – Ulica kralja Zvonimira.

'Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumjevanje', zaključuju iz Holdinga.



