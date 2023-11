Lina Budak poziva Beroša na sučeljavanje: Dosta mi je njegovih neistina i gnjusnih laži

Pojasnila je i zašto se nije pregledala kod hrvatskog liječnika, na što je ukazao Beroš.

'Vjerojatno pokušava obmanuti javnost jer sam mu u pritužbi od 8.12.2022. pisala i postavila pitanje zašto nisam dobila u Hrvatskoj terapiju amoksifenom, a u Njemačkoj sam ga dobila odmah. Odgovor nisam dobila. Iskoristila bih priliku i pozvala ministra, jer mi je dosta da me blati i da me podcjenjuje, da brani svoju fotelju preko moje bolesti, preko propusta i štete koju mi je učinio sustav koji on vodi, da dođe na javno sučeljavanje sa mnom uživo na vašu televiziju. Predlažem i spremna sam da on povede, ako treba, i doktore koji su se bavili moje slučajeve, a ja ću biti sama s druge strane', kazala je.