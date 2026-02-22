Grmoja stao u obranu hrvatskog identiteta: Nismo ničiji eksperimentalni poligon

"Podrška našim ljudima koji su danas mirno i dostojanstveno prosvjedovali protiv gradnje centra za migrante u općini Plitvička jezera . Oni su pokazali ono što politika u Zagrebu često zaboravlja, da Hrvatska nije ničiji eksperimentalni poligon za tuđe migracijske politike, nego domovina Hrvatica i Hrvata i svih građana koji ovdje žive, rade i odgajaju svoju djecu", stoji u priopćenju Nikole Grmoje.

"Most, kojeg kao predsjednik predvodim, jedina je relevantna politička snaga koja zagovara jasnu, dosljednu i hrabru politiku prema svima koji su ilegalno prešli našu granicu, a ta se politika može sažeti u jednu jednu riječ: DEPORTACIJA. Ne iz mržnje, nego iz poštovanja prema zakonima i prema vlastitoj državi. Jer kao što nitko u naše domove ne može ulaziti nepozvan kroz prozor, tako nitko ne može mimo graničnih prijelaza i bez poštivanja procedura ulaziti u Republiku Hrvatsku."

"Posebno je neprihvatljivo da oni koji su jednom ilegalno pokušali ući u našu Domovinu, a potom zatražili azil, sada na temelju Pakta o migracijama, koji je prihvatila Plenkovićeva Vlada, budu vraćani u Hrvatsku i trajno smještani u centre na teret hrvatskih građana."