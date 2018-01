Lavrov: Rusija neće podržati američke pokušaje promjene sporazuma s Iranom

Nakon Irana i Kine i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da Moskva neće podržati pokušaje Washingtona da promijeni iranski nuklearni sporazum

'Mi nećemo poduprijeti to što Sjedinjene Države pokušavaju napraviti, promijeniti tekst sporazuma uključivanjem stvari koje su Iranu apsolutno neprihvatljive', kazao je Lavrov na godišnjoj tiskovnoj konferenciji u Moskvi.

Lavrov je to rekao nekoliko dana nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će posljednji put obustaviti sankcije protiv Irana kako bi dao Washingtonu i njegovim europskim saveznicama priliku da poprave 'užasne manjkavosti' nuklearnog sporazuma iz 2015.

Sporazum koji nije 'lako postignut' mora se poštivati, kazao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lu Kang u priopćenju u subotu dodajući da bi sve relevantne strane trebale 'imati na umu širu sliku i dugoročne interese'.

Također je kazao da je sporazum ključan za održavanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku i da je kineski 'dosljedan i jasan stav' da se protivi jednostranim sankcijama.

Trump je u petak zaprijetio da će se SAD povući iz sporazuma ukoliko se, kako je kazao, 'užasne manjkavosti' ne isprave. On je također uveo nove sankcije protiv 14 tvrtki i pojedinaca koje SAD optužuje za povrede ljudskih prava.

Sporazum su 2015. potpisali administracija američkog predsjednika Baracka Obame kao i Iran, Kina, Rusija, Britanija, Francuska i Njemačka.

Njegov cilj je osigurati da Iran svoje nuklearne kapacitete koristi samo u mirnodopske svrhe i spriječiti da nabavi nuklearno oružje. U zamjenu ekonomske sankcije protiv te zemlje ukinute su.

No Trump, koji mora svakih 120 i 180 dana potvrditi da se sankcije ne moraju ponovno primjenjivati, kazao je u petak da bi taj sporazum morao učiniti više na osiguravanju toga da Iran nikad ne razvije nuklearno oružje. On je kazao kako je odluku da se sankcije ponovno ne primjenjuju donio posljednji put i to samo zato da bi ostavio vremena za postizanje dogovora s europskim saveznicima o popravljanju nedostatnosti sporazuma.

Iran je odbacio bilo kakvu mogućnost preispitivanja sporazuma.

Dan prije objave američkog predsjednika visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini kazala je kako je Europska unija odlučna očuvati sporazum o iranskom nuklearnom programu i poziva 'sve da ga poštuju'.