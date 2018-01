CIA negira svaku umiješanost u prosvjede u Iranu

Direktor CIA-e Mike Pompeo negirao je u nedjelju svaku umiješanost američke obavještajne agencije u prosvjede koji su potresli Iran prošlog tjedna, odgovorivši tako na optužbe iranskih dužnosnika, prenose agencije.

'To nije istina. Bio je to iranski narod. Oni su smislili prosvjede, pokrenuli ih, nastavili, kako bi tražili bolje životne uvjete i prekinuli s teokratskim režimom pod kojim žive od 1979.', kazao je on u nedjelju na Fox News.