Trump podržao nuklearnom sporazumu s Iranom i to posljednji put

Američki predsjednik Donald Trump u petak je zadržao Sjedinjene Države u nuklearnom sporazumu s Iranom i time poštedio Teheran od američkih sankcija, no njegovi pomoćnici ističu da je to posljednji put da to čini.

Visoki dužnosnik vlade rekao je da Trump želi da se sporazum iz 2015. pojača dodatnim dogovorom u idućih 120 dana ili će se SAD povući iz tog međunarodnog pakta. Sam Trump nije bio zadovoljan što će se još jednom odreći sankcija nad tom bliskoistočnom državom koju smatra sve većom prijetnjom, a s kojom je sporazum postignut u vrijeme predsjedništva Baracka Obame.