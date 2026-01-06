Lagani potres pogodio Kvarner

Epicentar potresa bio je 16 kilometara istočno od Crikvenice, na dubini od 4 kilometra.

'Senj, centar, drugi kat, 2 udara u par sekundi, drugi nešto jači, do tada se činio kao udar bure', 'Lagani udar', dio je svjedočanstava građana Kvarnera.

Kako su izvijestili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres.