blago podrhtavanje

Lagani potres pogodio Kvarner

M. Šu.

06.01.2026 u 15:57

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: EMSC
Bionic
Reading

Potres magnitude 3.1 prema Richteru zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 sati i 36 minuta, izvijestili su iz Seizmološke službe RH.

Epicentar potresa bio je 16 kilometara istočno od Crikvenice, na dubini od 4 kilometra.

'Senj, centar, drugi kat, 2 udara u par sekundi, drugi nešto jači, do tada se činio kao udar bure', 'Lagani udar', dio je svjedočanstava građana Kvarnera.

Kako su izvijestili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres.

vezane vijesti

preporučujemo

hak upozorava

hak upozorava

Teški uvjeti na cestama: Snijeg zaustavio dio prometa prema Istri i Dalmaciji
sigurnosna jamstva

sigurnosna jamstva

Sastala se Koalicija voljnih: Procurilo što su spremni obećati Ukrajini
AKTUALNE TEME

AKTUALNE TEME

Božinović komentirao Vučićeve optužbe, osvrnuo se i na nova pravila Arene Zagreb o 'ZDS-u'

najpopularnije

Još vijesti