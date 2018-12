Kurelić: May je preživjela pokušaj rušenja, ali i dalje ne stoji baš čvrsto

Britanska premijerka Theresa May preživjela je glasovanje o nepovjerenju unutar svoje Konzervativne stranke. Time je dobila godinu mira što se tiče stranke i malo ojačala poziciju koja je i dalje nezavidna jer time ni milimetar nije došla bliže rješavanju problema izlaska Ujedinjenog Kraljevstva (UK) iz Europske unije (EU) s nekom vrstom sporazuma

Kurelić je rekao da se tijekom dana u srijedu znalo da više od 180 ljudi planira glasovati za Theresu May , ali su neprijatelji smatrali da ako dođe do tajnog glasovanja - jer jedno govoriš ako si na plaći u vladi i naravno da nećeš reći da ćeš glasovati protiv, a drugo je kada izađeš na tajno glasovanje - doći će i do preokreta.

Prijeti li joj novo glasovanje kada je u pitanju vlada?

Štoviše, May prijeti novo glasovanje o povjerenju, ali ovoga puta za cijelu vladu. Kurelić ističe da laburisti uopće ne skrivaju kakva im je taktika.

'Oni čekaju da May dođe u parlament. Jer s čime može May doći u parlament? Ispregovaranim sporazumom od 600 stranica i pismom od šest točaka koje će dobiti danas ili sutra od Bruxellesa. To neće impresionirati nikoga i ona će pasti u parlamentu ako se nešto dramatično ne promijeni do siječnja. Taktika laburista je da se onda ide na izglasavanje nepovjerenja vladi', rezonira Kurelić.

Metelko Zgombić podsjetila je da 30. ožujka Ujedinjeno Kraljevstvo izlazi iz Europske unije ukoliko se ne dogodi nešto bitno drugačije.

Ako se ne prihvati sporazum, Metelko Zgombić je kazala da bi tada došlo do neuređenog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a, bez ugovornog aranžmana, što bi imalo velike i nepredvidive posljedice jer je Britanija dugo u EU te ima bliske i povezane odnose.

'Izlazak bez dogovora značio bi da niz pitanja ostaje neriješen, ne samo trgovinski odnosi, nego i status građana, državljana EU-a u Britaniji i obratno, suradnja na području pravosuđa, zaštite podataka… Jer tko garantira da će povjerljivi podaci koji su se godinama razmjenjivali zaista ostati zaštićeni. Velik broj područja ostaje nereguliran i to je zaista najlošije rješenje', zaključila je državna tajnica.