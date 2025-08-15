Dnevni horoskop za 15. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Napeti odnosi će se smiriti čim jasno izgovorena namjera zamijeni nagađanja, pa nisu potrebne velike geste. Dan u poslu traži dovršavanje i mali, mjerljivi pomak koji se vidi odmah, umjesto da rasipate energiju na više strana. Odaberite kratki predah i otiđite u šetnju kako bi se oslobodili stresa.