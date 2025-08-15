ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 15. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

15.08.2025 u 00:00

Rakovi će se dodatno zbližiti s partnerom ako osjetljive teme prevedu u jednostavne dogovore i jasnu podjelu onoga što ‘koga ide’. Ako poštuju rokove, ali i pristanu na manje korekcije, o budžetu ne moraju brinuti. Tijelu prija topli obrok i večer bez dodatnih obaveza.

Napeti odnosi kod Ovnova će se smiriti čim jasno izgovorena namjera zamijeni nagađanja, pa nisu potrebne velike geste. Dan u poslu traži dovršavanje i mali, mjerljivi pomak koji se vidi odmah, umjesto da rasipaju energiju na više strana.

