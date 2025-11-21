Kriza financiranja: Crveni križ ukida 2900 radnih mjesta

ICRC je poručio da je ‘izazovno financijsko okruženje u humanitarnom sektoru’ natjeralo Skupštinu organizacije da odobri proračun za 2026. u iznosu od 1,8 milijardi švicarskih franaka (2,2 milijarde dolara) – što je pad od 17 posto u odnosu na ovu godinu, javlja France 24.

Organizacija je upozorila da rezovi dolaze u razdoblju u kojem broj sukoba u svijetu raste, baš kao i potreba za humanitarnom pomoći.

‘Suočavamo se s opasnom kombinacijom eskalacije oružanih sukoba, značajnih rezova u financiranju pomoći i sustavne tolerancije prema teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. ICRC ostaje predan djelovanju na prvim linijama sukoba, gdje malo tko drugi može raditi’, naglasila je, upozorivši ipak da ‘financijska stvarnost prisiljava na donošenje teških odluka kako bismo osigurali da možemo nastaviti pružati ključnu humanitarnu pomoć onima koji je najviše trebaju’, izjavila je predsjednica ICRC-a Mirjana Špoljaric.