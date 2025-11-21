Kriza financiranja: Crveni križ ukida 2900 radnih mjesta

Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC) objavio je da će u 2026. godini smanjiti proračun za 17 posto i ukinuti gotovo 3.000 radnih mjesta. ICRC je upozorio da ih pad donatorskog financiranja prisiljava na drastične rezove u trenutku kada humanitarne potrebe diljem svijeta rastu
ICRC je poručio da je ‘izazovno financijsko okruženje u humanitarnom sektoru’ natjeralo Skupštinu organizacije da odobri proračun za 2026. u iznosu od 1,8 milijardi švicarskih franaka (2,2 milijarde dolara) – što je pad od 17 posto u odnosu na ovu godinu, javlja France 24.
Organizacija je upozorila da rezovi dolaze u razdoblju u kojem broj sukoba u svijetu raste, baš kao i potreba za humanitarnom pomoći.
‘Suočavamo se s opasnom kombinacijom eskalacije oružanih sukoba, značajnih rezova u financiranju pomoći i sustavne tolerancije prema teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. ICRC ostaje predan djelovanju na prvim linijama sukoba, gdje malo tko drugi može raditi’, naglasila je, upozorivši ipak da ‘financijska stvarnost prisiljava na donošenje teških odluka kako bismo osigurali da možemo nastaviti pružati ključnu humanitarnu pomoć onima koji je najviše trebaju’, izjavila je predsjednica ICRC-a Mirjana Špoljaric.
Zbog rezova organizacija će morati ukinuti oko 2.900 radnih mjesta diljem svijeta, navodi ICRC koji danas zapošljava više od 18.000 ljudi.
Objava dolazi u trenutku kada se svijet suočava s dramatičnom krizom financiranja međunarodne pomoći.
Otkako se Donald Trump početkom godine vratio u Bijelu kuću, Sjedinjene Države – inače najveći donator u svijetu – drastično su smanjile izdvajanja za inozemnu pomoć.
A zbog rastućih geopolitičkih napetosti i druge velike donatorske zemlje stežu remen te sredstva preusmjeravaju za obranu.
‘Dok obrambeni proračuni rastu, države moraju uložiti više napora i resursa u sprječavanje sukoba, obranu pravila ratovanja i pružanje humanitarne pomoći. U suprotnom, riskiramo svijet još većih i sve brojnijih patnji’, rekla je Špoljaric.
ICRC je istaknuo kako su i prije aktualne krize humanitarne potrebe nadmašivale dostupna sredstva, podsjećajući da je u svijetu aktivno više od 130 oružanih sukoba.
Zbog manjeg proračuna ICRC će morati dati prioritet očuvanju svoje prisutnosti u najkritičnijim zonama sukoba, uključujući Sudan, Izrael i okupirana palestinska područja, Ukrajinu i Demokratsku Republiku Kongo.
‘Ni jedan humanitarni proračun ne može odgovarati intenzitetu, trajanju i razmjerima današnjih sukoba. Potrebna nam je hitna akcija država da spriječe i riješe sukobe, poštuju međunarodno humanitarno pravo i osiguraju da organizacije poput ICRC-a mogu nastaviti spašavati živote i ublažavati patnju’, upozorila je Špoljaric.