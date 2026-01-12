Glavni tajnik UN-a o situaciji u Iranu: 'Šokiran sam izvješćima'

'Šokiran sam izvješćima o nasilju i pretjeranoj upotrebi sile iranskih vlasti protiv prosvjednika koji su proteklih dana rezultirali smrtima i ozljedama', napisao je na X-u. 'Prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja moraju se u potpunosti poštovati i zaštititi', dodao je.

Guterres je pozvao vlasti da 'pokažu maksimalnu suzdržanost' glede nepotrebne ili nerazmjerne upotrebe sile. 'Također pozivam na korake koji omogućuju pristup informacijama u zemlji, uključujući obnovu komunikacija', dodao je. Najmanje 544 osobe ubijene su tijekom masovnih prosvjeda u proteklih 15 dana, priopćila je Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA) sa sjedištem u SAD-u.

HRANA je objavila da su ubijena 483 prosvjednika te 47 pripadnika vojske i snaga za provođenje zakona. Među ubijenima je i osmero djece, uz petero ubijenih civila koji nisu prosvjedovali i tužitelja povezanog s vladom. Informacije se nisu mogle odmah neovisno provjeriti.

Stvarni broj poginulih mogao bi biti puno veći, jer je komunikacija s vanjskim svijetom ozbiljno ograničena zbog prekida interneta i blokiranih telefonskih linija. Prosvjedi su počeli prije otprilike dva tjedna zbog teške ekonomske krize u zemlji, ali su se brzo pretvorili u političke prosvjede protiv vlasti Islamske Republike.