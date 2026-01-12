SMRTONOSNI PROSVJEDI

Glavni tajnik UN-a o situaciji u Iranu: 'Šokiran sam izvješćima'

L. Š. / Hina

12.01.2026 u 07:55

Antonio Guterres
Antonio Guterres Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Bionic
Reading

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u nedjelju je pozvao iranske vlasti da 'pokažu maksimalnu suzdržanost' u jeku smrtonosnih prosvjeda koji potresaju zemlju.

'Šokiran sam izvješćima o nasilju i pretjeranoj upotrebi sile iranskih vlasti protiv prosvjednika koji su proteklih dana rezultirali smrtima i ozljedama', napisao je na X-u. 'Prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja moraju se u potpunosti poštovati i zaštititi', dodao je.

vezane vijesti

Guterres je pozvao vlasti da 'pokažu maksimalnu suzdržanost' glede nepotrebne ili nerazmjerne upotrebe sile. 'Također pozivam na korake koji omogućuju pristup informacijama u zemlji, uključujući obnovu komunikacija', dodao je. Najmanje 544 osobe ubijene su tijekom masovnih prosvjeda u proteklih 15 dana, priopćila je Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA) sa sjedištem u SAD-u.

HRANA je objavila da su ubijena 483 prosvjednika te 47 pripadnika vojske i snaga za provođenje zakona. Među ubijenima je i osmero djece, uz petero ubijenih civila koji nisu prosvjedovali i tužitelja povezanog s vladom. Informacije se nisu mogle odmah neovisno provjeriti.

Stvarni broj poginulih mogao bi biti puno veći, jer je komunikacija s vanjskim svijetom ozbiljno ograničena zbog prekida interneta i blokiranih telefonskih linija. Prosvjedi su počeli prije otprilike dva tjedna zbog teške ekonomske krize u zemlji, ali su se brzo pretvorili u političke prosvjede protiv vlasti Islamske Republike.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MARK RUTTE

MARK RUTTE

Šef NATO-a danas stiže u Hrvatsku: Milanović otvoreno priznao što doista misli o njemu
TOP 12 SMRZNUTIH GRADOVA

TOP 12 SMRZNUTIH GRADOVA

Još gore nego jučer: Pogledajte temperature izmjerene jutros, DHMZ oglasio meteoalarm
RASTE INTERES

RASTE INTERES

Moćno borbeno plovilo: Čelniku NATO-a bit će predstavljen novi domaći vojni adut

najpopularnije

Još vijesti