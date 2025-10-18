Hamas vratio Izraelu tijelo desetog taoca: 'Trebat će nam teška mehanizacija'

Bio je to deseti preminuli talac kojeg je Izrael primio, od ukupno 28 tijela u Gazi, a Hamas je, navodeći tehničke probleme, rekao da mu je potrebna teška mehanizacija i oprema za iskopavanje kako bi se ubrzao proces lociranja tijela zakopanih pod ruševinama.

Izrael je, tvrdeći da Hamas zna gdje se nalaze tijela talaca, poručio skupini da joj istječe vrijeme. Palestinska skupina rekla je da ostaje predana sporazumu o prekidu vatre i predaji tijela svih preostalih talaca.

To pitanje bacilo je sjenu na sporazum o prekidu vatre, prvu fazu plana od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata.