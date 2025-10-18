provođenje sporazuma

Hamas vratio Izraelu tijelo desetog taoca: 'Trebat će nam teška mehanizacija'

M.Da./Hina

18.10.2025 u 08:20

Izrael je s Hamasom dogovorio povratak tijela ubijenih talaca/ilustracija
Izrael je s Hamasom dogovorio povratak tijela ubijenih talaca/ilustracija Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
Bionic
Reading

Izraelske su vlasti u subotu ujutro priopćile da je Crveni križ predao tijelo još jednog preminulog taoca iz Gaze izraelskoj vojsci, u ozračju napetosti zbog spora oko kašnjenja u povratku posmrtnih ostataka prema sporazumu o prekidu vatre između Hamasa i Izraela

Bio je to deseti preminuli talac kojeg je Izrael primio, od ukupno 28 tijela u Gazi, a Hamas je, navodeći tehničke probleme, rekao da mu je potrebna teška mehanizacija i oprema za iskopavanje kako bi se ubrzao proces lociranja tijela zakopanih pod ruševinama.

Izrael je, tvrdeći da Hamas zna gdje se nalaze tijela talaca, poručio skupini da joj istječe vrijeme. Palestinska skupina rekla je da ostaje predana sporazumu o prekidu vatre i predaji tijela svih preostalih talaca.

To pitanje bacilo je sjenu na sporazum o prekidu vatre, prvu fazu plana od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata.

vezane vijesti

Zalaganje za sljedeće korake

Ranije u petak, Hamas je pozvao posrednike da se zalažu za sljedeće korake u okviru primirja, među kojima ponovno otvaranje granice, dopuštanje pomoći, početak obnove enklave, uspostavu uprave i dovršetak povlačenja Izraela.

Borbe su uglavnom zaustavljene u Gazi prema Trumpovu planu, koji su podržali posrednici Egipat, Katar i Turska. Međutim, civilna zaštita Gaze u petak je priopćila da je 11 ljudi ubijeno kada su izraelske trupe otvorile vatru na vozilo jugoistočno od grada Gaze, od čega sedmero djece i tri žene.

Živi taoci, njih 20, uzeti zajedno s drugima u napadu Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. vraćeni su iz Gaze ranije ovog tjedna. Ostali neriješeni elementi plana su i razoružanje militanata i buduće upravljanje Gazom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oglasio se i vučić

oglasio se i vučić

Užas kod Srijemske Mitrovice: Autobus se prevrnuo na krov, ima poginulih
john bolton

john bolton

Trumpov bivši savjetnik izjasnio se da nije kriv: Razotkrit ću predsjednika
istraga eppo-a

istraga eppo-a

Ministrica se oglasila o uhićenjima u domu zdravlja: Nemam direktnih saznanja

najpopularnije

Još vijesti