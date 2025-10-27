Izraelu predano tijelo još jednog taoca

"Izrael je primio, putem Crvenog križa, lijes s tijelom jednog mrtvog taoca koji je predan vojsci i Shin Betu (služba unutarnje sigurnosti) unutar Pojasa Gaze", objavio je u priopćenju ured izraelskog premijera.

U njemu se dodaje da je tijelo prebačeno u Izrael na identifikaciju.

Ako se potvrdi identitet, to će značiti da su posmrtni ostaci 12 talaca još uvijek u Gazi, a Hamas navodi prepreke u njihovom lociranju u ruševinama koje su ostale nakon borbi.