traži ih se još 12

Izraelu predano tijelo još jednog taoca

M. Šu./Hina

27.10.2025 u 22:13

Arhiva
Arhiva Izvor: Profimedia / Autor: Gil Cohen Magen / Xinhua News / Profimedia
Bionic
Reading

Izrael je u ponedjeljak navečer objavio da je Crveni križ vojsci predao tijelo još jednog taoca iz Gaze, u skladu sa sporazumom o primirju koji predviđa povratak svih talaca, živih i mrtvih.

"Izrael je primio, putem Crvenog križa, lijes s tijelom jednog mrtvog taoca koji je predan vojsci i Shin Betu (služba unutarnje sigurnosti) unutar Pojasa Gaze", objavio je u priopćenju ured izraelskog premijera.

U njemu se dodaje da je tijelo prebačeno u Izrael na identifikaciju.

Ako se potvrdi identitet, to će značiti da su posmrtni ostaci 12 talaca još uvijek u Gazi, a Hamas navodi prepreke u njihovom lociranju u ruševinama koje su ostale nakon borbi.

vezane vijesti

Izvor Hamasa rekao je ranije da se radi o izraelskom taocu čije je tijelo "pronađeno danas u Pojasu Gaze i predano Crvenom križu".

Pronalaženje i predaja tijela preminulih talaca u Gazi jedna je od prepreka planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.

Glasnogovornik izraelske vlade rekao je u nedjelju da palestinska militantna skupina zna gdje se nalaze tijela.

Izrael je u nedjelju dopustio ulazak egipatskog tehničkog tima koji će surađivati ​​s Crvenim križem na lociranju tijela.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STRAŠNA NESREĆA

STRAŠNA NESREĆA

Eksplodirao nedavno otvoren rudnik u Australiji: Poginula djevojka i šezdesetogodišnjak
stigla presuda

stigla presuda

Vlasnica vrtića varala s trošenjem europskog novca, dobila kaznu rada za opće dobro
test automobila

test automobila

Vozili smo VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION: Vrhunski električni sportski karavan s pogonom na svim kotačima

najpopularnije

Još vijesti