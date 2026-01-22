Kaznene prijave za Clintonove? Odbili svjedočiti o Epsteinu, Kongres povukao drastičan potez

Bill Clinton je u Odboru osuđen glasovanjem 34-8, a Hillary Clinton 28-15, pri čemu su svi republikanci glasali za mjere. Sljedeći korak je glasovanje cijelog Zastupničkog doma o uputi slučaja Ministarstvu pravosuđa za moguću kaznenu prijavu.

Clintoni tvrde da su pozivi za svjedočenje politički motivirani i odbijaju se pojaviti pred odborom, dok je Bill Clinton navodno bio spreman svjedočiti u svom uredu u New Yorku, što je odbor odbio.

Contempt of Congress je prekršaj koji nosi kaznu do godinu dana zatvora i 100.000 dolara. Istraga odbora odnosi se na Epsteinove veze s bivšim predsjednikom i bivšom državnom tajnicom, dok su političke tenzije dodatno naglašene rivalstvom Hillary Clinton i Donalda Trumpa u predsjedničkoj utrci 2016. godine.