Kaznene prijave za Clintonove? Odbili svjedočiti o Epsteinu, Kongres povukao drastičan potez

L. Š. / Hina

22.01.2026 u 06:14

Bill i Hillary Clinton
Bill i Hillary Clinton Izvor: EPA / Autor: Ricky Carioti / Pool
Republikanski odbor Zastupničkog doma SAD-a preporučio je da se bivši predsjednik Bill Clinton i bivša državna tajnica Hillary Clinton smatraju u prekršaju prema Kongresu zbog odbijanja svjedočenja o vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, što bi moglo dovesti do kaznenih prijava

Bill Clinton je u Odboru osuđen glasovanjem 34-8, a Hillary Clinton 28-15, pri čemu su svi republikanci glasali za mjere. Sljedeći korak je glasovanje cijelog Zastupničkog doma o uputi slučaja Ministarstvu pravosuđa za moguću kaznenu prijavu.

Clintoni tvrde da su pozivi za svjedočenje politički motivirani i odbijaju se pojaviti pred odborom, dok je Bill Clinton navodno bio spreman svjedočiti u svom uredu u New Yorku, što je odbor odbio.

Contempt of Congress je prekršaj koji nosi kaznu do godinu dana zatvora i 100.000 dolara. Istraga odbora odnosi se na Epsteinove veze s bivšim predsjednikom i bivšom državnom tajnicom, dok su političke tenzije dodatno naglašene rivalstvom Hillary Clinton i Donalda Trumpa u predsjedničkoj utrci 2016. godine.

