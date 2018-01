Košić: Vjeroučitelju s Knežije treba dokazati da je to izgovorio

Sisački biskup Vlado Košić na misnom slavlju na blagdan Sveta tri kralja pozvao je vjernike da se, poput tri kralja, suprotstave vlasti te da ne dopuste da ih zavedu medijski i politički trikovi

U propovijedi sisački biskup Vlado Košić rekao je da su glavni mediji u hrvatskoj "mahom protucrkveni" te da traže materijal za linč, a kao takav im je poslužio, naglasio je i vjeroučitelj iz Zagreba koji je, podsjetimo, pred učenicima govorio o streljanju Vesne Pusić i Stipe Mesića. Snimka je šokirala javnost, a protiv njega je pokrenuta istraga te mu je određen istražni zatvor, piše Dnevnik.hr.

"To je bio aposolutno neprihvatljiv govor, ali vjeroučitelja nije trebalo linčovati dok se ne dokaže da je to izgovorio. No, odmah isti dan oglasili su se i ministarstvo i DORH", rekao je Košić.