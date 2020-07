Kontroverzna tvrtka Trumpova saveznika koja radi za tajne službe planira izlazak na burzu, u niskom startu nisu samo ulagači

Tvrtka Palantir poznata je po izradi softvera za analizu i praćenje velikih količina podataka, a među glavnim klijentima su joj američke tajne službe, policijske i imigracijske agencije te vojska; njen rad je podložan mnogim kritikama, tako su zastupnice Europskog parlamenta nedavno postavile pitanje odnosa vrha EU-a i američke tvrtke, a među suosnivačima nalazi joj se i najveći obožavatelj Donalda Trumpa u Silicijskoj dolini

Od svojeg osnivanja 2003. godine Palantir je izrastao u jednu od najvrednijih tehnoloških kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama, čiji se izlazak na burzu još očekuje. Unatoč tome što se o poslovanju ne zna previše, posljednje dostupne procjene vrijednosti Palantira kreću se oko 20, a neke dosežu čak i do 40 milijardi dolara. Ako se ostvare predviđanja da će dionice kompanije do rujna završiti na burzi, to će biti jedna od najiščekivanijih takvih transakcija ove godine.

Kako je stasala magična kugla?

Sjedište tvrtke nalazi se u gradiću Palo Alto u Kaliforniji. Među osnivačima kompanije, poput glavnog izvršnog direktora Alexa Karpa ili milijardera Petera Thiela, nalaze se poduzetnici koji su prije toga pokrenuli popularni servis za platne transakcije PayPal. Tvrtka je dobila ime po mističnom predmetu iz serijala 'Gospodar prstenova', a koji vlasniku omogućava da 'vidi izdaleka'. Palantir se bavi proizvodnjom aplikacija i softvera kojima se obrađuju, analiziraju i osiguravaju velike količine podataka.