Zastupnice Europskog parlamenta traže informacije o vezama Europske komisije i kompanije omiljenog Trumpova prikupljača velikih podataka, Von der Leyen o svemu - šuti

Istraga briselskog portala Euractiv pokazala je da su visoki dužnosnici Europske komisije u nekoliko navrata održavali sastanke s predstavnicima Palantira, a nedavna izjava povjerenice EK za unutarnje poslove otkrila je da Europol još od 2016. koristi Palantirove proizvode u obradi podataka vezanih za protuterorizam

Ranije ovoga tjedna povjerenica Komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson otkrila je da europska policijska agencija Europol za 'operativne analize svih podataka vezanih uz protuterorizam' još od 2016. koristi tehnologiju koju je razvio Palantir. Europol je angažirao Palantir preko nizozemske podružnice francuske konzultantske kompanije Capgemini, i to temeljem višemilijunskog natječaja, piše Euractiv.

Zastupnice u Europskom parlamentu zatražile su od Europske komisije više detalja o vezama između vrha Europske unije i kontroverzne američke analitičke kompanije Palantir , a zahtjev je uslijedio nakon što su otkriveni detalji o mogućem angažmanu Palantira u Europi. Istraga briselskog portala Euractiv otkrila je da se predsjednica EK Ursula von der Leyen u siječnju ove godine sastala s glavnim izvršnim direktorom Palantira u švicarskom gradiću Davosu, no čelnica Komisije nije ostavila nikakve zabilješke o onome o čemu se raspravljalo na sastanku.

Palantir Technologies je američka analitička tvrtka koju se godinama povezuje s brojnim agencijama i projektima vezanim uz obradu povjerljivih podataka. Osnovana je 2003. godine i u međuvremenu su iz tvrtke izašli aplikacije i alati za obradu velikih količina podataka koje koriste američke tajne službe i vojska. Nakon rada za državne službe Palantir je prilagodio svoje proizvode i civilnom sektoru te su usluge kompanije u međuvremenu počeli koristiti banke i fondovi, ali i klasične korporacije poput Airbusa i Fiata.

Prema dostupnim podacima, kompanija zapošljava oko 2,5 tisuća ljudi, sjedište joj je u Silicijskoj dolini, a lanjski prihodi kretali su se oko 740 milijuna dolara. Iako je bilo najava da će Palantir izlistati svoje dionice na burzi, dosad se to nije dogodilo i vlasništvo je još uvijek privatno. Procjene vrijednosti same kompanije kreću se od 20 do 40 milijardi dolara. Tijekom godina Palantir je povezivan s nizom skandala. Među njima se nalazi slučaj kad je njegov softver trebao poslužiti kao osnova za ometanje rada poznatog servisa Wikileaks i ometanje novinara Glenna Greenwalda, poznatog po tome što je u suradnji s Edwardom Snowdenom objavio informacije o postojanju niza tajnih programa američkih agencija za špijuniranje građana.