Konačno! Nakon više desetljeća čekanja ova dva zagrebačka naselja dobivaju pothodnik

Novi pothodnik između Trokuta i Savskog gaja već ove godine

Na zadovoljstvo stanovnika Trokuta i Savskog gaja, nakon više desetljeća iščekivanja i opasnog pretrčavanja željezničke pruge, do kraja ove godine ova će dva zagrebačka naselja dobiti pothodnik ispod željezničke pruge, vrijedan 1.5 milijuna eura plus PDV, priopćili su iz Grada Zagreba. U tijeku su opsežni radovi na izgradnji pothodnika s pješačko-biciklističkom stazom koja se nastavlja na Ulicu Leopolda Tepeša. Staza je ukupne duljine oko 104 metra i širine 4.5 metara, a sam pothodnik ispod željezničke pruge dug je 12.2 metra.

„Ovim projektom rješavamo višegodišnji problem stanovnika ovog dijela grada koji su zbog nepostojanja sigurnog prijelaza bili primorani svakodnevno riskirati život prelaskom pruge. Drago mi je što ćemo do kraja godine omogućiti brzu i sigurnu poveznicu“, izjavio je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba. FOTO Pogledajte kako iz zraka izgledaju radovi na Sarajevskoj

Sarajevska cesta







Sarajevska cesta