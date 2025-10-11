Oglasio se Bojan Ivošević, evo kako je komentirao veliki skandal

‘U ovom trenutku ne mogu direktno prozvati nikoga, niti smatram da je netko od mojih kolega zajedno s Ivoševićem sudjelovao u ovim nečasnim radnjama’, kazao je Šuta na današnjoj presici

Nakon što je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na današnjoj izvanrednoj konferenciji za medije otkrio detalje velikog propusta u gradskoj upravi i otkrio da je s adrese bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada izuzeto 660 predmeta, i to isključivo onih koji su bili u djelokrugu rada bivšeg gradonačelnika, na Facebooku se oglasio i prozvani Ivošević čiju objavu prenosimo u cijelosti. 10.06.2025. ostavio sam u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu na moje ime. Tad je bar se nadam deaktiviran moj račun zamjenika gradonačelnika u gradskoj upravi na kojeg više nisam ni pazio. 12.06.2025. dobio sam ponovo korisnički račun istog korisničkog imena, ali različite lozinke kao gradski vijećnik. Ovlasti čemu taj račun ima pravo pristupiti (postoje razna programska rješenja koja gradska uprava koristi) donijela je gradska uprava u mandatu Tomislava Šute.

Nemam informacija što su s navedenim računima radili u gradskoj upravi. Postoji li jedan ili dva računa istog korisničkog imena, ukoliko postoje dva jesu li oba aktivna ili samo jedan i koje ovlasti ima koji račun te kako su korišteni. Ono što provjereno znam da cijeli mandat Andre Krstulovića Opare pristup cijelom sustavu pa tako i osobnim podacima je imalo više ljudi koji nisu bili ni službenici ni dužnosnici ni gradski vijećnici, kao i da upravo u ovom trenutku jedan službenik Odjela za financije ujedno desna ruka Tomislava Šute ima pristup podacima kojima ne bi smio imati.