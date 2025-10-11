Oglasio se Bojan Ivošević, evo kako je komentirao veliki skandal

‘U ovom trenutku ne mogu direktno prozvati nikoga, niti smatram da je netko od mojih kolega zajedno s Ivoševićem sudjelovao u ovim nečasnim radnjama’, kazao je Šuta na današnjoj presici
Nakon što je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na današnjoj izvanrednoj konferenciji za medije otkrio detalje velikog propusta u gradskoj upravi i otkrio da je s adrese bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada izuzeto 660 predmeta, i to isključivo onih koji su bili u djelokrugu rada bivšeg gradonačelnika, na Facebooku se oglasio i prozvani Ivošević čiju objavu prenosimo u cijelosti.
10.06.2025. ostavio sam u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu na moje ime. Tad je bar se nadam deaktiviran moj račun zamjenika gradonačelnika u gradskoj upravi na kojeg više nisam ni pazio.
12.06.2025. dobio sam ponovo korisnički račun istog korisničkog imena, ali različite lozinke kao gradski vijećnik. Ovlasti čemu taj račun ima pravo pristupiti (postoje razna programska rješenja koja gradska uprava koristi) donijela je gradska uprava u mandatu Tomislava Šute.
Nemam informacija što su s navedenim računima radili u gradskoj upravi. Postoji li jedan ili dva računa istog korisničkog imena, ukoliko postoje dva jesu li oba aktivna ili samo jedan i koje ovlasti ima koji račun te kako su korišteni.
Ono što provjereno znam da cijeli mandat Andre Krstulovića Opare pristup cijelom sustavu pa tako i osobnim podacima je imalo više ljudi koji nisu bili ni službenici ni dužnosnici ni gradski vijećnici, kao i da upravo u ovom trenutku jedan službenik Odjela za financije ujedno desna ruka Tomislava Šute ima pristup podacima kojima ne bi smio imati.
Stoga preporučujem gosp. Šuti da umjesto ovakvih paradnih presica na kojima propuste vlastite gradske uprave pokušava svaliti na nekog drugog, da ograniči pristup svojoj desnoj ruci koji ima suprotno zakonu. Ne nečijom omaškom već direktnim nalogom osobno gradonačelnika, poručio je Ivošević.
Iz Banovine se oglasili u petak navečer, Šuta održao presicu
Podsjetimo, kasno sinoć iz Banovine je priopćeno da je u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana.
‘U ovom trenutku ne mogu direktno prozvati nikoga, niti smatram da je netko od mojih kolega zajedno s Ivoševićem sudjelovao u ovim nečasnim radnjama’, kazao je Šuta na današnjoj presici. Na pitanje je li netko drugi koristio Ivoševićev račun, odgovorio je da će se provesti forenzičko ispitivanje i provjera takve mogućnosti. Šuta je, kako prenosi Dalmatinski portal, naglasio da je Ivošević bio moralno i zakonski dužan obavijestiti instituciju u kojoj je radio da i dalje ima pristup podacima kojima više nije smio raspolagati.
‘Ovo je skandalozno. Ovo je propust svih onih koji su ovo trebali spriječiti. Pozivam sve dionike iz stranke Centar da se maksimalno povuku iz politike, jer ovakav napad na instituciju od jedne političke stranke nikada nije zabilježen', poručio je gradonačelnik.