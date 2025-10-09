Izvanredno obraćanje Vučića: Situacija je teška. Američke sankcije pogodit će svakog građanina Srbije

Podsjetio je nda je NIS privatiziran 2008. godine te da su u ruskom Gazpromu dobili pouzdanog partnera.

'To je loša vijest za našu zemlju, očekivana. Višestruko loša za Srbiju. To nije funkcioniranje samo jedne kompanije, to su izuzetno teške posljedice za našu zemlju. Političkom, ekonomskom, socijalnom, svakom dugom smislu. Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina. Zato moramo biti ujedinjeni i pronaći najbolja moguća rješenja', kazao je Vučić.

'Osigurali smo sve što smo mogli osigurati, ali usprkos tome suočit ćemo se sad s bezbrojnim problemima. Ne brojnim nego bezbrojnim. Srpski članovi u odboru NIS-a tražili izvanrednu sjednicu, žele dobiti izvještaj od ruske strane što će sada napraviti. Hrvati su najavili, kao što sam vam rekao od prvog dana, da će prekinuti dotok nafte. JANAF to prekida, a ono što je ostalo, pitanje je možemo li dobiti dozvolu da prebacimo dio koji posljednji tanker upravo skladišti u Omišlju. Procjena je da rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može raditi do 1. studenoga, kazao je Vučić.

'Od tog trenutka nama počinju problemi s derivatima. Naše su rezerve pune, ljudi ne trebaju paničariti. Imamo ukupno 342 tisuće tona dizela, preko 66 tisuća tona benzina, a što se mazuta tiče, ima dovoljno za godinu dana što je izuzetno važno. Što se goriva tiče, do Nove godine, garantiramo, nema problema ni za koga. Što se tiče derivata, benzina, dizela, bezolovnog, mazuta, svega imamo dovoljno, skladišta su nam prepunjena, nemamo više gdje stavljati. Ali kad krene potrošnja derivata, onda moramo vidjeti što ćemo. Hoćemo li i kako uvoziti naftu, kako će rafinerija nastaviti raditi', rekao je Vučić.

'Sve je puno do čepa'

Naglasio je da su riješili smo zračni prijevoz, jer nijedan avion, kako je rekao, neće potpasti pod američke sankcije.

'Samo želim da znate koliki je ovo problem, nije to samo pitanje vašeg ili mojeg automobila. To smo riješili, svi avioni koji toče gorivo u Beogradu neće imati nikakvi problem. Sa zračnim prijevozom neće biti problema', rekao je.

Naveo je da se država ponašala 'odgovorno, kao hrčak' da bi napunila rezerve.

'Sve je puno, do vrha! Ali problema će svakako biti. Mali dio derivata, nekoliko desetina tisuća tona, uvoze nam Lukoil i MOL. Ono što je dodatni problem vezan za sankcije jesu banke. U ovom trenutku NIS ima dovoljno efektive na računu i u poštanskoj štedionici što je oročeno, ne bih govorio o iznosima, ali će druge banke tražiti naplatu svojih kredita. Riječ je o stranim bankama. Pitanje je kakva će biti procjena, morat ćemo razgovarati s američkim partnerima. Ne smijemo dozvoliti, nemojte da vas podsjećam da su nam uništili i razorili i Privrednu banku i Agrobanku i Srpsku banku, sve su nam uništili lopovlukom oni koji su vladali do 2012', istaknuo je Vučić.

Problemi s karticama

Rekao je da je pitanje trenutka kada će biti onemogućeno plaćanje karticama, Mastercardom i Americanom i kako je rekao tzv zapadnim karticama.

'Ostat će Dina kartica i gotovina. To govorim zbog NIS-ove maloprodajne mreže na kojima se više neće moći plaćati karticama', rekao je.

Istaknuo je i da povezano s toplanama i s Elektroprivredom Srbije.

'Što se tiče plina, u ovom trenutku imamo prepunjene rezerve, govorim samo o srpskim rezervama. Puno je, do čepa. I u Srbiji i u Mađarskoj. Potpuno stabilno i apsolutno sigurno za snabdijevanje. To je 533 milijuna kubnih metara. Ali morate računati da je došlo hladnije vrijeme i da je potrošnja već sad veća nego što je planirano', naveo je Vučić.

Naveo je da Srbija troši puno električne energije, a da njihovi kapaciteti ne rastu dovoljnom brzinom te da zato s Rusima razgovaraju o gradnji nuklearne elektrane.

Poručio je građanima Srbije da ne moraju nikud juriti i da zaliha ima dovoljno.

'Građani neka znaju da govorim istinu. Čak i oni koji misle sve najgore o meni znaju da uvijek govorim istinu. Vjerujte svojoj državi, imamo svega dovoljno. Moramo biti jedinstveni i ujedinjeni i proći ćemo kroz ovo', uvjeren je Vučić.

Dramatičnim tonom rekao je da je osim spomenutog stigla još jedna teška vijest za Srbiju, a to su carine Europske unije na čelik.

'To je pogodilo sve europske proizvođače, pa tako i Srbiju. Željezara biti u izuzetno teškoj situaciji. Radi se 25.000 ljudi koji su izravno pogođeni. Molit ću Ursulu von der Leyen, kada dođe, da nas oslobodi carina kao zemlju-članicu', naveo je Vučić.

