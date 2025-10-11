Jednima babaroga, drugima nečista savjest: Kako je Željko Kerum opet postao gazda?

Željko Kerum ponovno se vratio. Ponovno zahvaljujući HDZ-u, kojemu predstavlja nešto poput nečiste savjesti, ponovno u istoj zgodnoj poziciji ucjenjivača bez kojega se nikakva vlast ne može sastaviti. Pretenciozno je reći da ima cijeli Split na dlanu, ali bogme nije ni daleko od toga da idućih nekoliko godina bude njegov stvarni šerif

Barem za nekih 30 do 40 posto, koliko u ovakvim aranžmanima obično iznosi njegova kvota, odnosno dio plijena i utjecaja u gradskoj upravi, tvrtkama, institucijama i tijekovima novca. Radi se o političkom, ali bogme i sociološkom fenomenu koji svakako nadilazi granice Splita: jednom kada se umirovi – a naš glavni junak to je najavljivao još otkako je gubio izbore za izborima, samo što su utjecaj i moć uvijek malo slađi – Željko Kerum svakako će biti proučavan ili će barem imati svoje pristojno mjesto u stručnoj literaturi.

Kao vješt trgovac kojemu su političari 'roba na tržištu', kako se jednom izrazio, ili kao krajnje živopisna, pa i kontroverzna javna osoba zapamćena po prostakluku. Kao politička hidra kojoj nova glava naraste svaki put kad pomisliš da je gotov ili možda kao politički herpes – neugodan, uporan i teško iskorjenjiv. Sve je to Kerum, a od ovog je tjedna – kada ga je gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) imenovao na mjesto predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan i zapravo mu predao na upravljanje novu splitsku zlatnu koku, 60 milijuna eura vrijednu novu plažu koja ne može biti drugo nego tvornica novca – i službeno ponovno lansiran u aktivnu politiku. On i HDZ su, štono se kaže, nakon nekoliko mjeseci tajnog ljubakanja napokon izašli iz ormara. U kratkom vodiču tportal će vas provesti kroz najnoviji razvoj događaja u politički najuzbudljivijem gradu u državi, u kojemu je najdulji rok trajanja svake vlasti četiri godine – makar se za mnoge garniture i to pokazalo previše. Pritom ćemo koristiti perspektivu zapravo jedine političke konstante u Splitu. Da, Željka Keruma. Što se zapravo dogodilo ovih dana? U protekla dva tjedna nastupilo je političko razotkrivanje. Gradonačelnik Šuta – koji je u kampanji žestoko nastupio kontra Keruma tvrdnjom da on 'jedino zna uništiti tvrtku', nakon kampanje tvrdio je da 'neće pristati ni na kakve Kerumove ucjene', a posljednjih tjedana prijesno lagao da njegov jedini koalicijski partner 'ništa ne traži' – u jednom naletu posmicao je gotovo sve nadzorne odbore i upravna vijeća gradskih tvrtki te ondje po političkom ključu, uglavnom dva naprema jedan, postavio političke kadrove.

novi format Zašto 'vertikala' Tportalov novinar iz Splita Damir Petranović gotovo redovito svojim temama zahvati probleme, trendove, ljude... čiji je odjek nacionalan. Ubuduće svake subote čitajte Vertikalu, u kojoj donosimo pojam, osobu ili trend koji će skenirati iz splitske vizure u nacionalnoj optici: lokalnu temu koja se reflektira na nacionalno ili nacionalno u lokalnoj praksi.

Sa strane HDZ-a to su uglavnom gladna usta s najnižih, kotarskih razina, jer u toj stranci traju interni izbori za koje bi bilo dobro da prođu bez potresa, dok je Kerum tradicionalno delegirao svoju rodbinu, nećake, ženinu svojtu, pokojeg vjernog paža i jednog osuđenog obiteljskog nasilnika. Samog sebe pritom je stavio na čelo gradske tvrtke Žnjan – ne zato što ima stvarnu ambiciju ondje nešto raditi, jer se njegov politički angažman već godinama svodi na strateške dogovore i pokoji status na Facebooku, nego zato što je želio demonstrirati da je ponovno u sedlu. Njegovim glasačima to je simbolična pobjeda, za 'umiveni' splitski HDZ reputacijska katastrofa. Simbolično su se vratili u 2017. godinu, kada je isti lik na jednak način devastirao imidž njihovog prethodnog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. U naponu snage Opara nije imao hrabrosti raspisati izvanredne izbore i riješiti se Keruma, a očito ni Šuta neće to učiniti. Što Željko Kerum danas radi? U politici ništa, a cinici bi rekli da nikada ništa nije ni radio. Kao gradonačelnik Splita prije petnaestak godina na poslu se pojavljivao tek u prvoj četvrtini mandata, da bi potom uzde prepustio zamjeniku Juri Šundovu, kasnije osuđenom jer je lažirao dokumentaciju kojom je stekao status ratnog invalida. Kao gradski vijećnik nije dolazio na sjednice, a kao saborski zastupnik iz drugog pokušaja uspio je položiti prisegu i potom također više nije viđen na Markovom trgu. Zapravo je aktivan jedino u predizbornim kampanjama, kada ulaže financijski da bi stekao politički kapital za kasnije trgovanje, a u međuvremenu se povremeno oglasi na društvenim mrežama često bizarnim objavama. Mediji refleksno, ali egzaltirano prenose objave da je pobrao grožđe, skuhao sarmu ili odveo obitelj do Italije – i to je uglavnom to.

Može li ga se nazvati propalim poduzetnikom? Kada je trebalo vratiti stotine milijuna eura dugova njegove tvrtke Kerum d.o.o., definitivno ga se ne bi moglo smatrati uspješnim. Mnogi vjerovnici zavijeni su u crno. Kad je riječ o osobnom i obiteljskom prosperitetu, tu se vrlo dobro snašao: zahvaljujući krajnje dvojbenim manevrima u predstečajnoj nagodbi i kasnijem stečaju, uspio je preko članova obitelji i vjernih poslovnih suradnika vratiti velik broj nekretnina. Poslove danas uglavnom vodi tvrtka njegove supruge Fani, a tu je i poslovno-stambeni kompleks u splitskoj Lori koji je napokon počeo graditi u zasad nejasnom aranžmanu s građevinskom tvrtkom Texo Molior. Sam Kerum najčešće provodi vrijeme na svom OPG-u u Kaštelima, oko kojega su prije više od desetljeća vladale kontroverze jer se pokazalo da je izgrađen i uređen mimo urbanističkih planova. Građevinska inspekcija i danas bi ondje imala što provjeriti, samo kad bi prešla kapiju. Koliku podršku Kerum zapravo uživa i što za to dobiva? Ovaj bivši poduzetnik u stvarnosti je na vlasti, ili pri vlasti, posljednjih šesnaest godina i u Splitu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, s izuzetkom zadnje četiri godine mandata Ivice Puljka. U samom gradu četiri godine bio je gradonačelnik, potom je četiri godine otvoreno ili skriveno podržavao slabog SDP-ovog gradonačelnika Ivu Baldasara, a nakon toga držao većinu Andri Krstuloviću Opari, premda s njime nije ni komunicirao, nego je sve dogovore obavljao preko HDZ-a i tadašnjeg šefa Petra Škorića.

Na razini županije još je u komfornijoj situaciji: od 2009. godine ondje je 'junior partner' koji HDZ drži na vlasti i za to uživa povlastice u obliku dijela kolača. Sve to Kerumu uspijeva premda brojke govore da mu iz ciklusa u ciklus potpora na izborima pada za otprilike tisuću te se ovog proljeća zaustavila na ukupno sedam tisuća glasova. Je li Kerum izumio nešto novo? Zapravo, on nije ni vizionar ni revolucionar kada je riječ o pragmi; tek je nemaran ili nesposoban skriti pravu prirodu politike u praksi pa ono što se na nacionalnoj razini naziva 'usuglašavanjem programa' i 'koalicijskim pregovorima', iz njegovih usta i na njegovoj razini dobiva svoje stvarno obličje i tumačenje. Kao puka trgovina. Kerum je stoga zapravo oličenje političkog modela i beznadno zagađene hrvatske političke scene, na kojoj su čak i cijele stranke poput HNS-a, HSLS-a, Domovinskog pokreta i raznih liberala ili reformista često tek paravan za zadovoljavanje najprimitivnijih poslovnih, materijalnih i strogo osobnih ciljeva. Nešto poput interesnih udruženja. Nije, dakle, Kerum fenomen zato što se uklopio u postojeći model – nego zato što ga koristi poprilično sirovo i brutalno iskreno. I zato što traje, traje, i traje, dulje od svih…

Dokad? Uz onu pokojnog Milana Bandića, njegova Hrvatska građanska stranka jedina je relevantna politička snaga koja u nazivu nosi ime svoga osnivača. Premda je više puta sasvim ozbiljno najavljivao da odlazi u političku mirovinu i žezlo prepušta mlađima, a prije pet godina čak objavio da će se iseliti iz Splita ako Puljak pobijedi, ništa od toga nije se ostvarilo jer su ama baš svi svjesni da bez Keruma – odnosno njegova brenda i izbornog trgovanja – nema ni HGS-a. A onda ni pozicija, poslova, uhljebljivanja, fotelja, apanaža i pristupa javnim resursima za cijeli jedan ekosustav koji se razvio pod njegovim šinjelom i već se, evo, nastavio na drugu generaciju.