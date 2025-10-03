2,9 STUPNJEVA po RICHTERU

Plitak potres u Sloveniji osjetili su i Zagrepčani: Dubina je bila samo četiri kilometra

M.Č.

03.10.2025 u 21:51

Izvor: Screenshot / Autor: EMSC
U 20.30 sati Sloveniju je pogodio potres magnitude 3 prema Richteru, objavio je EMSC. Naknadnom analizom magnitude je blago korigirana pa se sada procjenjuje da je potres bio jačine 2,9 stupnjeva

Prema podacima seizmoloških službi, epicentar se nalazio na dubini od svega četiri kilometra, osam kilometara sjeveroistočno od Rogaške Slatine, odnosno oko 52 kilometra sjeverozapadno od Zagreba.

Zbog vrlo plitkog žarišta, podrhtavanje tla osjetilo se i u dijelovima Hrvatske, uključujući Zagreb.

Naknadnom analizom magnitude je blago korigirana pa se sada procjenjuje da je potres bio jačine 2,9 stupnjeva.

